Orașul „fără șomeri” din România

În ultimii ani, un municipiu a devenit caz aparte pe harta economică a țării. Și asta deoarece mulți îl numesc orașul „fără șomeri” din România. Aici, aproape toți oamenii au loc de muncă.

Cum au reușit autoritățile din această localitate să facă să dispară șomajul?

Sebeș, oraș „fără șomeri”

În anumite perioade, rata șomajului în Sebeș (județul Alba) a coborât spre zero, un fenomen rar întâlnit nu doar la nivel național, ci și european.

Potrivit celor mai recente date disponibile, în martie 2026, rata șomajului la nivelul județului Alba a fost de 4,03%. Dar Sebeș a „tras” constant această medie în jos, înregistrând valori mult mai reduse, adesea sub 1% sau chiar apropiate de zero în perioadele de vârf industrial.

În cifre absolute, situația este sugestivă pentru ce s-a reușit la Sebeș. Evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba arată că numărul șomerilor din oraș este extrem de redus, de ordinul câtorva zeci sau cel mult câteva sute de persoane. Asta, raportat la o populație de peste 27.000 de locuitori!

Explicația acestui fenomen ține, în principal, de investițiile masive care au fost atrase în zonă. În ultimii ani, Sebeșul a devenit un pol industrial important, în special în domeniul auto și al prelucrării lemnului. Companii mari au dezvoltat aici unități de producție. Astfel, s-au generat mii de locuri de muncă și a fost stimulată economia locală.

Un bun exemplu este grupul german Daimler, care prin divizia „Star Transmission” a investit sume uriașe în extinderea capacităților de producție din Sebeș. Recent, nemții au cheltuit aproximativ 40 de milioane de euro la Sebeș, contribuind direct la crearea a peste 1000 de locuri de muncă.

Și sectorul prelucrării lemnului joacă un rol important. Companii precum Holzindustrie Schweighofer, Kronospan sau alte firme din domeniu asigură sute de locuri de muncă. De asemenea, toate acestea contribuie la dinamica economică a orașului.

Presa locală scrie că mediul de afaceri din zonă continuă să se dezvolte. Se vorbește despre extinderea unor lanțuri de producție în domenii cum ar fi procesarea cânepii industriale, susținută de inițiative locale.

Lecție despre cum se colectează taxele și impozitele

Sebeș este un oraș care are succes economic, iar acest lucru se vede dacă analizezi și alți factori. Autoritățile locale au atins un grad de colectare a taxelor și impozitelor de aproximativ 95%. În paralele, nivelul de trai a crescut vizibil în ultimii ani.

Astfel, municipiul Sebeș devine un exemplu de dezvoltare accelerată, în care cererea de forță de muncă depășește oferta. În același timp, alte regiuni ale țării se confruntă cu dificultăți pe piața muncii.

