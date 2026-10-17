Filiala PNL Iași, condusă de deputatul Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să respingă învestirea Guvernului Luca Niculescu. Organizația critică structura viitorului Cabinet și posibilitatea unui acord politic cu premierul desemnat. Decizia vine înainte ca liderii naționali ai liberalilor să stabilească poziția oficială a partidului față de noul Executiv.

Într-un comunicat, organizația ieșeană susține că un guvern dominat de PSD nu reprezintă o soluție credibilă pentru depășirea crizei politice. Liberalii avertizează că un eventual acord cu premierul desemnat ar putea echivala cu un „cec în alb” pentru social-democrați, în condițiile în care aceștia ar controla majoritatea portofoliilor ministeriale, informează Știri pe surse.

Critici la adresa componenței Cabinetului

PNL Iași contestă mai multe nominalizări pentru viitorul Guvern și invocă probleme de integritate și performanță administrativă. Printre persoanele criticate se numără Florin Manole, Daniel Zamfir și Alexandru Rogobete. Acuzațiile aparțin organizației liberale și nu reprezintă, prin ele însele, constatări independente.

Filiala susține că viitorii miniștri trebuie să ofere garanții privind integritatea, competența și capacitatea de a gestiona resursele publice. De asemenea, organizația afirmă că promisiunile premierului desemnat nu pot înlocui mecanismele instituționale de control asupra activității Guvernului.

Alexandru Muraru își reafirmă sprijinul pentru Ilie Bolojan

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a acuzat PSD că a contribuit la actuala criză politică și că încearcă să își consolideze influența prin negocierile pentru noul Executiv.

„Decizia PNL Iași este una unanimă, fermă și fără echivoc: nu susținem învestirea unui guvern dependent de PSD”, a declarat Muraru.

Liderul liberal a reafirmat sprijinul organizației pentru direcția politică și reformistă asociată lui Ilie Bolojan. Totodată, el a susținut că PNL nu trebuie să devină o anexă parlamentară a PSD.

În comunicat, filiala ieșeană propune două variante pentru depășirea blocajului: formarea unei majorități reformiste sau organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Poziția filialei ieșene nu stabilește automat votul întregului PNL

PNL Iași și-a exprimat poziția înaintea reuniunii conducerii naționale a partidului, care urmează să decidă dacă parlamentarii liberali vor susține învestirea Cabinetului Niculescu.

Anterior, grupurile parlamentare ale PNL își exprimaseră, în cadrul unei consultări, disponibilitatea de a vota Guvernul, în timp ce partidul ar fi rămas în opoziție și ar fi putut semna un acord cu premierul desemnat. Prin urmare, decizia filialei ieșene scoate în evidență diferențele de poziție din interiorul formațiunii, dar nu reprezintă automat hotărârea finală a partidului la nivel național.

Potrivit calendarului anunțat pentru formarea noului Guvern, votul de învestitură este programat pentru marți, 20 octombrie.