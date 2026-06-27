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Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România

Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România
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Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Situația imobiliară nu este tocmai roz, în unele orașe europene. Unii dintre cetățeni abia reușesc să își permită achiziționarea unei locuințe, iar mulți se îndreaptă către încheierea unui contract de închiriere. Mai jos vă prezentăm și situația, la modul general, în România.

Prețurile locuințelor au crescut mai repede decât veniturile în mare parte din Europa. Lisabona a devenit una dintre cele mai greu accesibile piețe imobiliare de pe continent. Raportat la venituri, cumpărarea unei locuințe este mai dificilă decât în Paris sau Londra. Potrivit datelor recente, o locuință în Lisabona valorează echivalentul a aproape 19 venituri anuale ale unei gospodării.

Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România

Ce trebuie să știți înainte. Raportul dintre prețul unei locuințe și venitul populației este un indicator al accesibilității pieței imobiliare. Acesta arată câți ani de venituri sunt necesari pentru cumpărarea unei locuințe. Cu cât raportul este mai mare, cu atât achiziția unei case devine mai dificilă pentru populație. Potrivit economistului Mike Langen, un raport de peste 10 arată că piața imobiliară este dificilă pentru cumpărători. Lisabona și Split conduc clasamentul european, cu un raport de 18,7. Valoarea este aproape dublă față de pragul considerat problematic.

Clasament: cele 10 orașe europene în care cu greu reușești să îți cumperi o locuință

  1. Lisabona
  2. Split
  3. Praga
  4. Milano
  5. Tirana
  6. Viena
  7. Belgrad
  8. Paris
  9. Londra
  10. Brno

Cazul Lisabona

Lisabona este unul dintre cele mai clare exemple ale decalajului dintre prețurile locuințelor și veniturile populației. Creșterea rapidă a prețurilor, comparativ cu salariile, a făcut ca orașul să devină una dintre cele mai puțin accesibile piețe imobiliare din Europa. În timp ce salariile s-au majorat cu 59%, prețurile locuințelor au explodat: +240%.

În ultimul deceniu, prețurile locuințelor din Portugalia au crescut cu aproape 240%, mult peste ritmul de creștere al salariilor. În Lisabona, un apartament de 50 de metri pătrați poate costa aproximativ 338.000 de euro. La veniturile actuale, achiziția unei astfel de locuințe echivalează cu aproape 19 ani de câștiguri. Iar prețurile continuă să se afle pe un trend ascendent în Portugalia, arată Euronews.com.

Totuși, de ce cresc prețurile?

Lipsa locuințelor este considerată principala cauză a scumpirilor, însă specialiștii spun că problema este mai complexă. OECD arată că Portugalia se confruntă cu un deficit de locuințe și construiește sub necesarul anual. Tinerii sunt cei mai afectați de această situație. Un raport recent mai arată că veniturile și dobânzile la credite au influențat mai mult creșterea prețurilor decât lipsa construcțiilor noi. La nivel național, anual, între 25.000 și 30.000 de locuințe sunt finalizate. Dar autoritățile spun, pentru a acoperi cererea, ar fi necesare între 45.000 și 50.000 de locuințe.

Din această cauză, în ultimii ani au existat proteste. Protestatarii cer măsuri mai dure pentru limitarea chiriilor și construirea de locuințe accesibile. Ei solicită și folosirea clădirilor neocupate, invocând dreptul constituțional la locuință. La periferia Lisabonei, multe familii riscă evacuarea, deși au venituri din muncă. Specialiștii avertizează că lipsa locuințelor accesibile afectează și economia, deoarece tot mai mulți angajați nu își permit să locuiască în oraș.

Unii dintre economiști susțin că piața imobiliară ar putea să se prăbușească în Portugalia. Totuși, nu înseamnă automat că vor fi prețuri mai accesibile la locuințe.

Care este situația în România?

România nu se află în clasamentul mai sus menționat. Însă, zona imobiliară românească a înregistrat, cel puțin în ultimele 12 luni, prețuri mai mari la achiziția unei locuințe. Practic, piața imobiliară a intrat într-o etapă de maturizare, în urma căreia potențialii cumpărători sunt mai prudenți și evită tot mai des achizițiile în faza de proiect. Prețurile apartamentelor au crescut în marile orașe, în timp ce chiriile stagnează sau, în funcție de zone, scad. De exemplu, Timișoara face excepție, cu o creștere a chiriilor de aproape 17%, la începutul lunii iunie.

Strângi o viață ca să-ți cumperi casă. Cele 10 orașe din Europa în care abia reușești să-ți permiți achiziționarea unei locuințe. Ce se întâmplă cu prețurile din România

Strângi o viață ca să-ți cumperi casă

Cetățenii analizează piața și au o atenție mai mare față de anumite elemente: preț, calitate, modul în care a fost executată lucrarea, precum și istoricul unei locuințe. Mulți apelează la experți pentru verificarea imobilelor și a promisiunilor făcute de dezvoltatori, iar interesul pentru locuințele aflate doar în faza de proiect este în scădere. De altfel, există o tendință în rândul clienților de a înclina către apartamente deja construite sau aproape finalizate.

Altfel, experții susțin că există și tendința mai mare de a închiria o locuință, în detrimentul achiziționării uneia, arată Digi24.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ / colaj Gândul

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