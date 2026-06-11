Urbanism haotic în Mamaia Nord, proiecte imobiliare controversate, autoritățile tac. SURSE: Lucrări fără autorizație, proiecte modificate „din mers”, structură de beton armat ridicată chiar pe plajă. „Legea nu este aplicată egal pentru toți”

De mulți ani, plajele litoralului Românesc – zona Mamaia Nord fiind în centrul atenției – s-au transformat într-un adevărat El Dorado pentru investitorii imobiliari. Că se construiește nu ar fi o problemă, în cazul în care legea ar fi respectată. Proiectele urbanistice trebuie să dețină toate autorizațiile necesare, primite de la autoritățile care au tocmai rolul de a monitoriza atent fiecare situație. Din păcate, potrivit informațiilor obținute de Gândul, nu se întâmplă întotdeauna așa, iar haosul urbanistic este un pericol major.

Gândul prezintă două spețe care ridică suspiciuni în ceea ce privește legalitatea unor lucrări desfășurate de companii controlate de oameni de afaceri cunoscuți în zona litoralului și nu numai.

Proiectul AXXIS Nova Resort & SPA din Mamaia Nord, dezvoltat prin compania GRUP PETROL MARIN SA, controlată de afaceristul Florin Cârstocea. Proiectul Euro Vial Residence SRL din Mamaia Nord, companie controlată de omul de afaceri Virgil Lixandru.

Ambele proiecte se află în „curtea” Primăriei Năvodari, condusă de primarul Florin Chelaru.

Potrivit surselor Gândul, au apărut semne de întrebare legate de ambele proiecte. Răspunsurile autorităților se lasă așteptate, iar un semnal de alarmă este absolut necesar.

1. Proiectul AXXIS Nova Resort & SPA din Mamaia Nord

Un anunț care ridică multe semne de întrebare

Sursele Gândul avertizează că apariția recentă a unui anunț privind modificarea proiectului autorizat „ridică întrebări serioase despre legalitatea lucrărilor executate în prezent”.

Dezvoltatorul GRUP PETROL MARIN SA promovează proiectul AXXIS Nova Resort & SPA drept un resort de mari dimensiuni în Mamaia Nord, cu hotel, apartamente, beach bar, spații comerciale și facilități turistice.

„GRUP PETROL MARIN SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE AUTORIZAT CU AC 246 DIN 20.08.2024 PRIN SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN RESTAURANT ÎN SPA, MODIFICĂRI INTERIOARE, MODIFICĂRI FAȚADE, MODIFICARE BALCOANE, RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE” amplasat în ORAȘUL NĂVODARI, ZONA TRUP MAMAIA NORD, B-DUL MAMAIA NORD, NR. 145, LOT 2/1/2, JUDEȚUL CONSTANTA”, se precizează în anunț.

Sursele Gândul afirmă că „în zona investiției se desfășoară activități de șantier, deși procedura de mediu pentru modificările propuse nu pare finalizată”.

Potrivit acelorași surse, situația ridică mai multe întrebări legitime:

Există o nouă autorizație de construire pentru modificările anunțate?

Sunt executate lucrări diferite față de proiectul autorizat inițial?

Au fost obținute toate avizele necesare înainte de continuarea execuției?

„Conform legislației în construcții, modificările importante aduse unui proiect autorizat necesită, în anumite condiții, emiterea unei noi autorizații de construire înaintea executării efective a lucrărilor.

În lipsa unei clarificări oficiale din partea autorităților, există suspiciunea că unele lucrări ar putea fi executate fără o autorizare completă sau cu depășirea cadrului aprobat inițial”, spun sursele Gândul, în exclusivitate.

„Această aparentă pasivitate instituțională ridică semne de întrebare serioase”

Lucrările sunt vizibile în teren, avertizează sursele Gândul. Numai că, până în acest moment, „nu există informații publice privind măsuri ferme luate de autoritățile competente.

Primăria, Poliția Locală și Inspectoratul de Stat în Construcții sunt instituțiile care ar trebui să verifice dacă lucrările executate respectă autorizația existentă și dacă modificările aflate în procedură de mediu sunt implementate legal.

Cu toate acestea, sursele Gândul prezintă un tablou general îngrijorător.

„Nu au fost comunicate sancțiuni. Nu a fost dispusă oprirea lucrărilor. Nu au fost prezentate concluzii ale unor controale oficiale. Activitatea din șantier pare să continue fără intervenții vizibile din partea autorităților.

Această aparentă pasivitate instituțională ridică semne de întrebare serioase privind modul în care este aplicată legea în cazul marilor dezvoltări imobiliare de pe litoral.

În mod normal, în situația în care există suspiciuni de executare a unor lucrări fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, autoritățile competente au obligația să efectueze verificări și să dispună măsurile prevăzute de lege, inclusiv oprirea lucrărilor”, explică sursele Gândul.

Precedentul beach barului fără autorizație și legături cu vechi dosare DNA

Potrivit surselor Gândul, aceasta „nu este prima controversă care vizează dezvoltatorul”.

„Anul trecut, aceeași GRUP PETROL MARIN SA, controlată de afaceristul Florin Cârstocea, ar fi funcționat pe litoral cu un beach bar fără autorizație de construire. Beach barul a fost amplasat chiar în zona plajei aferente proiectului AXXIS.

Situația a fost reclamată în spațiul public și a alimentat suspiciuni privind modul în care sunt respectate regulile urbanistice și de autorizare în cazul investițiilor derulate de companie.

În materialele oficiale de promovare apar explicit facilități precum „AXXIS Beach” și „Beach Bar & Bistro”, integrate în conceptul resortului.

Numele dezvoltatorului și al omului de afaceri Florin Cârstocea apare și în dosarul controversat al proiectului RHC City Crown / Riviera Residence din Mamaia.

Cazul a făcut obiectul unor anchete DNA privind reautorizarea unei construcții ridicate pe plajă.

În acel dosar, fostul primar Decebal Făgădău și mai mulți funcționari din Primăria Constanța au fost acuzați că ar fi emis o nouă autorizație de construire după ce instanța anulase definitiv autorizația inițială a complexului.

Instanțele au constatat atunci probleme privind construirea pe terenuri din zona plajei Mamaia”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.

NOTA REDACȚIEI – Gândul a solicitat explicații de la de la Primăria Năvodari în legătură cu lucrările executate, acum, de GRUP PETROL MARIN SA. Până la ora apariției acestui material nu a sosit, încă, un răspuns.

2. Proiectul Euro Vial Residence SRL din Mamaia Nord

De la o cherhana la structură masivă din beton armat pe plajă

Euro Vial Residence SRL, companie controlată de omul de afaceri Virgil Lixandru, este acuzată că a deviat total de la autorizația de construire primită pentru un „popas pescăresc” în Mamaia Nord.

„În locul unei construcții ușoare, pe plajă a fost ridicată o structură masivă din beton armat, fără ca societatea să dețină acordul obligatoriu al Comisiei de Zonă Costieră. Amplasamentul se află în orașul Năvodari, iar autoritățile locale par să închidă ochii”, dezvăluie sursele Gândul.

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis, la începutul anului 2024, acordul de mediu necesar pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de popas pescăresc – cherhana.

Proiectul, depus de Euro Vial Residence SRL, prevedea oficial o construcție ușoară, cu un regim de înălțime subsol și parter, amplasată pe strada Brizei nr. 15 din stațiunea Mamaia Nord, aflată în administrația Primăriei Orașului Năvodari.

„Lucrări care nu respectă prevederile documentației tehnice avizate”

Însă surse din domeniul urbanismului au declarat pentru Gândul că Euro Vial Residence SRL ar fi executat „lucrări care nu respectă prevederile documentației tehnice avizate”.

Concret, Euro Vial Residence SRL nu ar fi obținut avizul obligatoriu al Comisiei de Zonă Costieră.

„Conform legislației în vigoare, orice construcție situată în zona litoralului, mai ales una care implică turnarea de beton armat pe plajă, necesită un aviz strict din partea acestei comisii, care gestionează și protejează domeniul public maritim.

Mai grav este că pentru a putea obține acest aviz era nevoie de elaborarea unui studiu de urbanism, lucru peste care investitorul a sărit.

Mai mult decât atât, deși Euro Vial Residence SRL a obținut un aviz de la Apele Române, acesta fusese acordat strict pentru o construcție ușoară, demontabilă, așa cum prevede legea, nu pentru structura masivă din beton armat care a fost ridicată”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Ion Virgil Lixandru, fost consilier PNL, dezvoltator cunoscut pe litoral

Euro Vial Residence SRL este controlată de Ion Virgil Lixandru, fost consilier local PNL, un investitor activ pe piața imobiliară din Constanța și Mamaia.

Compania, afirmă sursele Gândul, nu ar fi la prima abatere de la reglementări. Ar fi avut, în trecut. litigii cu Primăria Constanța legate de diferențe de preț la terenuri și încercări de supraetajare a unor blocuri din Mamaia Nord.

Euro Vial Residence SRL a finalizat până acum proiecte rezidențiale de amploare. A finalizat inclusiv complexul SEA ON din Mamaia Nord, care totalizează 392 de apartamente și a reprezentat o investiție de peste 30 de milioane de euro.

Compania și-a anunțat chiar intenția de a prelua în administrare plaja adiacentă complexului SEA ON, participând la procedura de atribuire organizată de Administrația Națională Apele Române, însă fără success, oferta lui fiind mult sub oferta contracandidaților .

Pe lângă problemele legate de autorizație și de tipul construcției, situația se complică și mai mult.

Surse din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) au confirmat pentru Gândul că, „deși lucrările trebuiau oficial suspendate ca urmare a neregulilor constatate, investitorul continuă să lucreze pe șantier în mod abuziv, lucrurile tărăgănindu-se poate poate termină lucrările și se face totul uitat”.

„Se pare că investitorul și muncitorii profită de orele dimineții devreme sau de intervalele în care se consideră că autoritățile nu mai au program de control pentru a avansa cu lucrările la structura de beton”, mai spun sursele Gândul din zonă.

Ce face ministra Mediului, Diana Buzoianu?

Din păcate, au mai declarat sursele Gândul, „răspunsul instituțiilor pare unul inexistent”.

„În ciuda numeroaselor sesizări, atât Primăria Orașului Năvodari, cât și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) par să doarmă un somn adânc, nepăsătoare la faptul că plaja din Mamaia Nord este transformată într-un șantier ilegal.

Mai grav, lentoarea lor lasă loc de interpretare că există o toleranță față de acest abuz.

În timp ce primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, și-a construit o imagine publică de apărător al legalității, pe teren lucrurile par să stea cu totul altfel”, mai spun aceleași surse.

În luna martie 2026, Diana Buzoianu, ministra Mediului, a fost prezentă la Năvodari pentru a verifica personal plajele. A declarat că „românii merită plaje civilizate, nu construcții ilegale”. Diana Buzoianu a anunțat atunci că au fost demarate procedurile pentru dărâmarea construcțiilor ilegale și că „nu vom mai întoarce privirea”.

În aprilie 2026, Diana Buzoianu a reiterat că „peste 4.000 de construcții – unele blocuri cu mai multe etaje – sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”.

Aceasta a lăudat chiar reacția Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) care, după presiunile sale, „au dărâmat construcțiile ilegale, au dat amenzi, au scos țevile”.

„Și totuși, la controlul din Mamaia Nord – pe strada Brizei nr. 15 – doamna ministru nu a văzut ditamai construcția din beton armat a lui Euro Vial Residence.

Este o structură masivă, vizibilă de la sute de metri, care sfidează orice autorizație și orice aviz de mediu.

Cum este posibil ca un control ministerial, făcut de cei mai buni specialiști, să treacă pe lângă această clădire fără să observe masa de beton?

Oare doamna ministru are ceva de spus?

A fost păcălită de angajații ABADL (subordonați ai ministerului), care i-ar fi ascuns realitatea din teren, prefăcându-se că totul este în regulă pe acest tronson de plajă? Sau asistăm la o complicitate prin nepăsare?”, întreabă sursele Gândul.

ABADL a amendat Euro Vial Residence SRL

Potrivit unor surse din cadrul instituției, inspectorii ABADL s-au deplasat la fața locului și au efectuat măsurători.

„Concluzia acestora este una șocantă. Structura masivă din beton armat a fost ridicată, în mod ilegal, și pe terenul aflat în administrarea ABADL.

Cu alte cuvinte, investitorul a ocupat și construit pe domeniul public al statului, respectiv pe fâșia de plajă care nu îi aparține în totalitate.

În urma acestor constatări, ABADL a aplicat o amendă societății Euro Vial Residence SRL.

Însă și aici apare o problemă majoră. Amenda este doar o sancțiune contravențională, iar construcția rămâne în picioare. Mai mult, rămâne de văzut dacă amenda a fost aplicată legal în lipsa unui aviz al Zonei Costiere și dacă aceasta va fi contestată sau achitată”, avertizează sursele Gândul.

NOTA REDACȚIEI – Gândul a solicitat – și în această speță controversată – explicații din partea primarului din Năvodari, Florin Chelaru. Până la ora publicării acestui material, răspunsul încă nu a sosit.

Comitetul Național al Zonei Costiere (CNZC), în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Comitetul Național al Zonei Costiere (CNZC) funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Secretariatul tehnic permanent este asigurat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța (INCDM).

La solicitarea Gândul, reprezentanții INCDM au precizat că CNZC a avizat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „Construire imobil P + 8E locuințe colective, orașul Năvodari, județul Constanța”.

„Această documentație acoperă și Strada Brizei nr. 15 din stațiunea Mamaia Nord, aflată în administrația Primăriei Orașului Năvodari”, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, reprezentanții INCDM.

Potrivit informațiilor furnizate, acest PUZ avizat în 2018 nu a fost inițiat de Euro Vial Residence SRL, ci de o altă companie, respectiv DE SILVA INTERMED SRL.

Comitetul Național al Zonei Costiere (CNZC) avizează, potrivit răspunsului primit de Gândul, planuri de management integrat al zonei costiere și planuride urbanism locale și zonale.

”Întrebarea care se pune acum este dacă structura masivă de beton armat ridicată de Euro Vial Residence SRL pe plajă deține vreun aviz de la CNZC”, au mai declarat sursele Gândul.

Euro Vial Residence SRL și complexul exclusivist SEA ON. Proprietarii, în pragul unor crize de nervi

Nemulțumirile față de modul în care Euro Vial Residence SRL își derulează proiectele nu se opresc însă doar la șantierul de pe plajă.

Sursele Gândul dezvăluie și că proprietarii de apartamente din complexul exclusivist SEA ON, dezvoltat de aceeași firmă pe strada Brizei, „sunt în pragul unor crize de nervi și vor răbufni, în cele din urmă”.

Potrivit documentațiilor de urbanism și autorizațiilor de construire obținute pentru ansamblul rezidențial, investitorul se obliga să amenajeze nu mai puțin de 3.500 de metri pătrați de spații verzi în cadrul proiectului.

„La fața locului însă, realitatea este cu totul alta. Niciun metru pătrat de spațiu verde nu a fost amenajat.

În locul grădinilor promise, cumpărătorii au găsit beton și, se pare, un restaurant construit pe terenul care trebuia să fie zonă de respiro pentru locatari.

Mai grav decât lipsa spațiilor verzi este însă modul în care li s-a schimbat perspectiva.

Oamenilor li s-a promis că vor locui în două blocuri premium, cu vedere directă la mare.

În realitate, ferestrele lor se uită acum direct la betoanele noii construcții pe care Euro Vial Residence o ridică pe plajă, la nici câțiva zeci de metri distanță.

Este un adevărat zid de beton armat care le taie orizontul mării”, au mai declarat sursele Gândul.

„Ne-au vândut visul locuinței la malul mării. Acum avem vedere la un bloc de beton și la un restaurant pe spațiul verde care trebuia să fie grădina noastră. Este o bătaie de joc”, a dezvăluit, sub protecția anonimatului, unul dintre proprietarii din SEA ON.

Urbanismul haotic și efectele asupra turismului de pe litoral

Tot mai mulți operatori din turism și locuitori ai litoralului avertizează că dezvoltarea haotică, construcțiile controversate și lipsa aplicării legii afectează grav imaginea stațiunilor de la malul mării.

În ultimii ani, litoralul românesc a fost marcat, din păcate, de situații grave.

Șantiere deschise în plin sezon

Construcții ridicate agresiv între hoteluri și pe plajă

Lipsa locurilor de parcare

Aglomerație urbanistică

Reducerea spațiilor verzi și a zonelor de promenadă.

Pe litoral „se poate construi orice, oricum și fără consecințe”?

În acest context, numeroși turiști aleg tot mai des destinații externe precum Bulgaria, Grecia sau Turcia, unde regulile urbanistice sunt percepute ca fiind mai clare și mai bine aplicate.

Percepția că pe litoral „se poate construi orice, oricum și fără consecințe” afectează nu doar încrederea publică în autorități, ci și imaginea turistică a întregii zone.

„Mai mulți antreprenori locali susțin că lipsa controalelor reale și tolerarea unor situații controversate creează concurență neloială. Totodată, descurajează investițiile făcute legal.

În locul unei dezvoltări turistice coerente și sustenabile, litoralul riscă să devină sinonim cu urbanismul haotic și cu sentimentul că legea nu este aplicată egal pentru toți”, avertizează sursele Gândul.

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