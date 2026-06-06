Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica în prezent), a declarat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că senzorii de gaze montați în apartamentele românilor ar fi mult prea scumpi și ineficienți.

Într-un context în care tot mai mulți români reclamă faptul că senzorii de gaze din apartamente se declanșează și de la alte mirosuri, în afară de gaze, Radu Opaina spune că aceste dispozitive ar fi de fapt o înșelătorie.

„Este o altă mare problemă, care a distrus psihic jumătate de populația Bucureștiului. Sistemul acesta de furnizare a gazelor, așa cum este conceput și administrat de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – n.r.), este unul extrem de prost gestionat. Nu are nicio eficiență. Totul este pus acolo în calcul, când se emit decizii de reglementare, cum fac ei bani. Știți ce pasionați sunt când împart tortul altora? Ei se gândesc numai la bani. Trebuie să te gândești la siguranță”, a declarat Radu Opaina în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Radu Opaina: „Senzorii costă de fapt 10 euro, nu 100”

Potrivit lui Radu Opaina, senzorii montați în apartamentele românilor, care costă în medie 100 de euro, ar valora de fapt doar 10 euro și mai dau și erori.

„Știți că senzorul acela, pe care l-ați plătit cu o sută de euro, și trebuia să fie imun la alte mirosuri decât gazul, este de fapt de 10 euro?! Este cel mai prost din lume, și cel mai scump din România. Asta ca să-și împartă cașcavalul bandiții sistemului. La 100 de euro, acel senzor trebuie să funcționeze numai în cazuri de avarii și scurgeri excepționale de gaze. Este vorba de un jaf în toată regula. Este o problemă de siguranța populației, sau de siguranța țării”, mai spune Radu Opaina.

Ce spune Radu Opaina despre interzicerea centralelor de apartament

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari mai spune că românii nu pot fi obligați să depindă de un sistem centralizat, precum Termoenergetica, și să fie nevoiți să renunțe la centralele de apartament.

„Asta cu centralele este o propagandă mincinoasă. Oamenii sunt ținuți legați, captivi. «Îți dau eu ce vreau eu, când vreau eu, nu faci tu ce vrei tu». Sunt peste 250 de localități în România care au ajuns în situația în care nu au apă caldă și căldură, unde oamenii au fost obligați să-și pună centrale. Nu poți să îi obligi pe locuitori, sau să muți RADET-ul la ușa blocului. Centralele merg în continuare, oamenii să meargă la magazine să le cumpere, apoi la furnizorul de gaze pentru aprobare”, mai spune Radu Opaina.

Întreaga emisiune cu Radu Opaina poate fi urmărită AICI:

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