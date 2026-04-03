Lovitură pentru zeci de mii de șoferi de mașini hibrid din București. De când nu vor mai avea gratuitate la parcare. Din 2028 urmează și electricele

De la 1 mai 2026, mașinile hibrid vor pierde gratuitatea la parcare, în parcările Primăriei Capitalei, potrivit unui proiect aprobat joi de Consiliul General al Municipiului București. Este vorba de parcările Primăriei Capitalei, cele marcate cu albastru. În total, peste 73 de mii de mașini hibrid vor pierde gratuitatea de la Primăria Capitalei

Pentru mașinile electrice, gratuitatea rămâne în vigoare până la finalul anului 2027, potrivit proiectului aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

Inițial, primarul general Ciprian Ciucu a propus eliminarea gratuității și pentru mașinile electrice, însă, potrivit unor amendamente propus de USR, PSD și REPER, proiectul a fost modificat.

Gratuitatea la parcare pentru mașinile electrice și hibrid fost acordată de Consiliul General în urmă cu 10 ani, doar pentru mașinile înmatriculate în București.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în total, peste 73 de mii de mașini hibrid vor pierde această gratuitate.

La 31 decembrie 2025, în sistemul Municipalității existau înscrise, pentru gratuitate la parcare, 73.123 de autoturisme hibrid.

Primarul Ciprian Ciucu a motivat că în București sunt 45.000 de locuri de parcare cu plată, în administrarea Primăriei Capitalei și 90.000 de mașini hibrid și electrice care beneficiază de această gratuitate.

„Văd că mi se dau dau lecţii de ecologie urbană de către unii care confundă politicile de mediu cu cele de mobilitate. OK, primesc lecţii, nu am nicio problemă, dar mai înainte aş vrea să vă argumentez de ce am luat decizia de a propune eliminarea tuturor gratuităţilor acordate parcărilor, inclusiv pentru electrice în zona centrală, acolo unde PMB are parcări. În primul rând, pentru că astăzi serviciul public de parcări nu îşi mai justifică existenţa: există cca. 90.000 de gratuităţi pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd”, a transmis primarul general.

În opinia sa, utilizarea nelimitată a locurilor de parcare de către unele mașini electrice reduce rotația și afectează inclusiv activitatea economică din zonele centrale. Totodată, acesta atrage atenția că taxarea parcării reprezintă una dintre puținele surse directe de venit pentru administrația locală.