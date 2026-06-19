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SURSE – Denise Rifai ar putea rămâne fără emisiunea de la Antena1. Conducerea postului ia în calcul suspendarea din cauza dosarului DNA în care e implicată vedeta

SURSE - Denise Rifai ar putea rămâne fără emisiunea de la Antena1. Conducerea postului ia în calcul suspendarea din cauza dosarului DNA în care e implicată vedeta
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Implicarea jurnalistei Denise Rifai în dosarul instrumentat de DNA, în care are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, ar putea avea consecințe și pe plan profesional. Potrivit surselor Gândul, conducerea Antena 1 analizează în acest moment posibilitatea suspendării emisiunii „Furnicuțele”, realizată de aceasta și lansată pe 20 aprilie.

Emisiunea moderată de Denise Rifai la Antena 1 ar putea fi suspendată

Formatul producției TV este unul de divertisment, inspirat dintr-un show spaniol, în care vedetele sunt supuse unor interviuri neconvenționale, cu întrebări și provocări în registru de entertainment. Deși emisiunea se bucură de succes, contextul actual pune conducerea Antena 1 în situația de a analiza pașii următori.

Foto: Antena 1

Potrivit surselor Gândul, conducerea Antena 1 ia în calcul suspendarea temporară a emisiunii, după doar două luni de difuzare, până la clarificarea situației din dosarul în care este implicată jurnalista. Aceleași surse au menționat că emisiunea lui Rifai se numără printre cele mai scumpe producții ale Antenei 1, motiv pentru care șefii postului TV se gândesc serios dacă . Decizia de suspendare ar urma să fie anunțată săptămâna viitoare.

Denise Rifai a ajuns la Antena 1 după o perioadă de aproape șase ani la Kanal D și anterior după aproximativ nouă ani la Realitatea TV.

Jurnalista Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat și primarul Ciprian Ciucu

Denise Rifai este vizată într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, unde are calitatea de suspect. Procurorii o acuză de instigare și complicitate la dare de mită

În același dosar, Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, încă din perioada în care acesta era primar al Sectorului 6, a fost arestată de Tribunalul București.

Sursa foto: Mihai Pop, Mediafax

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