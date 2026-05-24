De când a preluat portofoliul interimar de ministru al Agriculturii, vicepremierul UDMR Tanczos Barna foloseşte şi cuvinte din domeniul agro-zootehnic pentru a descrie anumite situaţii politice.

Întrebat de ziariştii de la Digi 24, duminică, într-un interviu, dacă partidul pe care-l reprezintă ar putea să dea premierul în noul guvern, Barna a oferit un răspuns cât se poate de categoric.

”Când o să zboare porcul. Niciodată, cred”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul interimar a mai spus şi că românii ar putea alege şi un premier ungur în anumite circumstanţe-

”Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această ţară”, a declarat Tánczos Barna.

