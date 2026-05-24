Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, spune că „tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Digi24.

Barna a mai spus că nu înţelege motivul real al declanşării crizei politice, dar că „UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată”.

„N-am fost un element care să răstoarne buturuga, care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară și această perioadă scurtă pe care o mai avem, măcar până la sfârșitul lunii august, cu PNRR-ul, este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, nu mai putem, pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care să știe să dea un răspuns, de ce. Eu nu pot să fac analize din interiorul unui partid unde s-au făcut consultări cu toate organizațiile și tot Partidul Social Democrat a decis că acum este momentul când ei trebuie…”, mai spune vicepremierul Barba, la Digi24.

Acesta a mai adăugat şi faptul că UDMR îşi doreşte refacerea coaliţiei, însă nici tehnocraţia nu ar fi un lucru foarte bun pentru România.

„Rămân cele două variante un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune. Dar, dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții”, mai spune Tanczos Barna.

Vicepremierul rămâne rezervat în ceea ce priveşte posibilitatea ca preşedintele Nicuşor Dan să-l nominalizeze tot pe Ilie Bolojan ca premier. „Mi-e greu… În ultima perioadă am cam pierdut pariurile politice. Nu vreau să dau niciun nume”, a mai spus Tanczos Barna.

