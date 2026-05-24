Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că preşedintele Nicuşor Dan nu ar fi putut face mai mult ca să evite criza politică pe care o traversăm.

Însă, dacă ar avea loc alegeri anticipate, un singur partid ar avea de câştigat.

„Domnul președinte Nicușor Dan n-are cum să influențeze deciziile interne ale Partidului Social Democrat. Cu siguranță n-are cum să influențeze deciziile PNL-ului, care au venit imediat cu o reacție fermă, imediată, la picarea guvernului. Are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Potrivit vicepremierului UDMR, varianta unor alegeri anticipate nu ar fi de dorit decât pentru un singur partid, care ar avea de câştigat.

„Doar teoretică, din mai multe motive. Principalul motiv este că astăzi doar AUR ar câștiga, cu siguranță, din anticipate. Nu ar fi un lucru bun nici pentru România. Blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus/ minus 5% pentru AUR. Cu siguranță celelalte blocuri ar rămâne cam cu aceleași forțe în Parlament și atunci s-ar reface coaliția veche. Atunci ar fi o situație. Nu cu alți oameni, probabil, dar raporturile de forță din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în trei luni de zile, de exemplu, ar fi alegeri anticipate în România”, a mai spus Tanczos Barna.

