Prima pagină » Actualitate » Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”

Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”

Luiza Dobrescu
Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate:
Ministrul interimar Agriculturii, Tánczos Barna
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că preşedintele Nicuşor Dan nu ar fi putut face mai mult ca să evite criza politică pe care o traversăm.

Însă, dacă ar avea loc alegeri anticipate, un singur partid ar avea de câştigat.

„Domnul președinte Nicușor Dan n-are cum să influențeze deciziile interne ale Partidului Social Democrat. Cu siguranță n-are cum să influențeze deciziile PNL-ului, care au venit imediat cu o reacție fermă, imediată, la picarea guvernului.

 Are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Potrivit vicepremierului UDMR, varianta unor alegeri anticipate nu ar fi de dorit decât pentru un singur partid, care ar avea de câştigat.

 „Doar teoretică, din mai multe motive. Principalul motiv este că astăzi doar AUR ar câștiga, cu siguranță, din anticipate. Nu ar fi un lucru bun nici pentru România. Blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus/ minus 5% pentru AUR. Cu siguranță celelalte blocuri ar rămâne cam cu aceleași forțe în Parlament și atunci s-ar reface coaliția veche. Atunci ar fi o situație. Nu cu alți oameni, probabil, dar raporturile de forță din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în trei luni de zile, de exemplu, ar fi alegeri anticipate în România”, a mai spus Tanczos Barna.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vicepremierul Tanczos Barna evaluează riscurile unui guvern tehnocrat: „Nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români: „Cea mai importantă prioritate este plata subvențiilor”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
14:39
Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
REACȚIE Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes: „Care sunt măsurile concrete prin care sprijină Cultura din România?”
14:05
Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes: „Care sunt măsurile concrete prin care sprijină Cultura din România?”
RĂZBOI Rusia confirmă că a bombardat Kievul cu rachete balistice și hipersonice. „Oreșnik”, „Kinjal” și „Zirkon” au făcut prăpăd în capitala Ucrainei
13:51
Rusia confirmă că a bombardat Kievul cu rachete balistice și hipersonice. „Oreșnik”, „Kinjal” și „Zirkon” au făcut prăpăd în capitala Ucrainei
INEDIT Premieră logistică. România a realizat primul transport aerian cu peste 4.000 de oi în Algeria
13:38
Premieră logistică. România a realizat primul transport aerian cu peste 4.000 de oi în Algeria
FLASH NEWS Vicepremierul Tanczos Barna evaluează riscurile unui guvern tehnocrat: „Nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”
13:35
Vicepremierul Tanczos Barna evaluează riscurile unui guvern tehnocrat: „Nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”
FLASH NEWS Ilie Bolojan îşi face timp ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu: „Mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”
13:15
Ilie Bolojan îşi face timp ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu: „Mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”
Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Eva Watson-Schütze, femeia care a ajutat fotografia să fie recunoscută ca artă

Cele mai noi

Trimite acest link pe