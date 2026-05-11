În cadrul unei întâlniri cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii, Tánczos Barna a discutat despre prioritățile pentru perioada următoare, precum și despre noile reguli pentru fermierii români. Acestea ar urma să fie adoptate prin lege.

Ministrul interimar a anunțat că Ministerul Agriculturii pregătește scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte, în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Un pachet concret de măsuri va fi prezentat miercuri.

Va fi prezentat noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii. Am discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui.

Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc”, a precizat Tánczos Barna.

Tánczos Barna a anunțat că Guvernul va reanaliza până joi sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, două sectoare considerate importante pentru agricultura românească și afectate de deficitul balanței comerciale.

„În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, am convenit să reanalizăm propunerile ministerului până la ședința de Guvern de joi. Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a precizat Tánczos Barna, arată Agerpres.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto