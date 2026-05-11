Prima pagină » Știri politice » Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români: „Cea mai importantă prioritate este plata subvențiilor”

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români: „Cea mai importantă prioritate este plata subvențiilor”

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români: „Cea mai importantă prioritate este plata subvențiilor”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei întâlniri cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii, Tánczos Barna a discutat despre prioritățile pentru perioada următoare, precum și despre noile reguli pentru fermierii români. Acestea ar urma să fie adoptate prin lege.

Ministrul interimar a anunțat că Ministerul Agriculturii pregătește scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte, în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Un pachet concret de măsuri va fi prezentat miercuri.

Tánczos Barna

Va fi prezentat noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii. Am discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui.

Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc”, a precizat Tánczos Barna.

Tánczos Barna a anunțat că Guvernul va reanaliza până joi sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, două sectoare considerate importante pentru agricultura românească și afectate de deficitul balanței comerciale.

„În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, am convenit să reanalizăm propunerile ministerului până la ședința de Guvern de joi. Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a precizat Tánczos Barna, arată Agerpres.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
NEWS ALERT Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
21:52
Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
FLASH NEWS Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni
21:15
Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni
FLASH NEWS AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”
21:15
AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
FINANCIAR Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
21:58
Ilie Bolojan, subiectul anchetei ASF după ce a dat un comunicat în calitate de ministru al Energiei. Pentru ce este anchetat
NEWS ALERT Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv
21:49
Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv

Cele mai noi

Trimite acest link pe