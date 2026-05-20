Tánczos Barna a exclus o colaborare a UDMR cu AUR: „Ar fi o construcție foarte șubredă”

Tánczos Barna, vicepremier și ministrul interimar al Agriculturii, a exclus o colaborare a UDMR cu AUR. El a declarat că sunt analizate toate variantele pentru formarea viitorului Guvern și a subliniat necesitatea unei majorități solide în Parlament, în contextul crizei politice și al provocărilor europene.

„Astăzi sunt pe masă multe variante, practic toate variantele posibile sunt în momentul de față pe masă. Și un guvern minoritar, și o majoritate refăcută, și cu un premier tehnocrat, cu miniștrii politici, teoretic și un guvern 100% tehnocrat, fiecare cu plusuri și cu minusuri. De dorit este fără doar și poate refacerea coaliției stabile, care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european, din mai multe puncte de vedere”, a declarat Tánczos Barna.

Tánczos Barna a invocat provocările pe care le întâmpină Europa, de la înarmare și prețurile la combustibili până la deficitul bugetar și implementarea PNRR. A spus că, dacă actuala coaliție nu va fi refăcută, ar putea fi luate în calcul variante de guvern minoritar în jurul PNL și USR sau al PSD.

„Este o criză de înarmare, este o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul, deci sunt foarte multe teme care trebuie abordate, discutate, decizii de luat și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate solidă.

Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună. Dacă prima variantă nu merge, prima variantă înseamnă că revin la sentimente mai bune și o să guverneze împreună”, a precizat ministrul interimar al Agriculturii.

Barna: „Apropierea de AUR este exclusă 100%”

El a mai menționat că nu poate exista o apropiere de partidul AUR.

„Apropierea de AUR este exclusă 100%, adică participarea într-un guvern în care este și AUR sau guvern care, asumat sau neasumat, la vedere sau nu, este susținut de AUR. Deci UDMR nu va participa într-o asemenea formulă. Este foarte puțin probabil să participăm într-o formulă în care guvernul este susținut de SOS, POT, PACE și alte asemenea forțe politice. Din mai multe motive, nu e diferență foarte mare între SOS și AUR, nu e diferență foarte mare între alte formațiuni în formare sau existente deja ca grupuri parlamentare în Parlament. Pe de altă parte ar fi o construcție foarte șubredă, fără o majoritate stabilă și care nu ar rezista. De aceea spunem că ideal ar fi să revină lumea la sentimente mai bune și să găsim o soluție de guvern majoritar sau o formulă prin care avem o altă construcție decât construcția cu AUR”, a spus Tánczos Barna.

