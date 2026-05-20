Prima pagină » Actualitate » La sesizarea parlamentarilor, Consiliul Concurenţei a amendat Lactalis cu aproape 3 milioane de euro, iar retailerii şi furnizorii, cu peste 50 milioane de euro

La sesizarea parlamentarilor, Consiliul Concurenţei a amendat Lactalis cu aproape 3 milioane de euro, iar retailerii şi furnizorii, cu peste 50 milioane de euro

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Viepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a ridicat problema costului scăzut al laptelui pe care-l primesc producătorii români, în comparaţie cu preţul produsului la raft, pe care se regăseşte sigla marilor companii de profil.

Potrivit liberalului, care a anunţat în Comisia pentru Agricultură, „nimeni nu înțelege și n-am găsit o explicație clară, logică, de ce de la 2 lei până la 11 lei e așa mare distanță și de ce fermierul, cel care muncește, primește doar 2 lei pe litru de la UE”.

Deputatul a făcut o sesizare, în acest sens, la Consiliul Conurenţei care, după o analiză, chiar a aplicat amenzi firmelor aflate în componenţa concernului Lactalis.

Trei mai firme de lactate au fost amendate de Consilul Concurenţei cu aproape 3 milioane de euro

Răspunsul instituţiei a fost unul elocvent şi a confirmat bănuielile deputatului liberal, iar companiile Albalact, Covalact şi Dorna lactate au fost sancţionate cu amenzi.

„Autoritatea de concurență are în curs de finalizare trei investigații declanșate din oficiu, care au ca obiect posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor de vânzare între anumiți agenți economici activi pe piețele producției și comercializării.

În cadrul acestor investigații aflate derulare atenția Autoritatea de Concurență a sancționat companiile Albalact, Covalact şi Dorna lactate, parte din grupul francez, Lactalis, cu amenzi în valoare de aproximativ 2,9 milioane de euro, pentru că au refuzat să ofere acces la unele informații în timpul inspecțiilor inopinate de plate carul investigației privind viața producției și comercializării produselor lactate.

Consiliul Concurenței a intervenit atunci când a constatat eficiențe pe piața produselor alimentare. Astfel, au fost sancționați principalii retaileri și furnizorii acestora cu amenzi în valoare de peste 50 de milioane de euro pentru fixarea prețurilor în cadrul promoțiilor”, răspunde Consiliul Concurenţei vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor.

De asemenea, deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a anunţat că partidul pe care-l reprezintă „propune o subvenție de 2 lei/litru de lapte ecologic”.

„Cu stupoare am aflat de la procesatori că prețul de anul acesta este mai mic cu 30% față de prețul de anul trecut, dar în magazine laptele ecologic este mai scump cu 15%… Cum se poate așa ceva!?

Am mai aflat că există profituri de 500% de la poarta fermei până la raftul magazinelor(…)”, scrie Velcescu, pe Facebook. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români: „Cea mai importantă prioritate este plata subvențiilor”

Ponta: Nicuşor Dan a fugit de la Bruxelles la Washington ca un căţel care aleargă între două castroane cu lapte şi nu l-a luat nimeni în serios

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
11:03
Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
RĂZBOI Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
10:24
Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”
10:00
Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”
SPORT Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă”. Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare”
09:43
Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă”. Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare”
ULTIMA ORĂ Ministrul Radu Miruţă explică situaţia de la Tarom: „A fost amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului. Am solicitat refacerea”
09:15
Ministrul Radu Miruţă explică situaţia de la Tarom: „A fost amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului. Am solicitat refacerea”
FLASH NEWS Greenpeace: Scurgere de petrol în Marea Neagră pe o suprafață de 45 km². Incidentul ar avea legătură cu proiectul Neptun Deep
09:06
Greenpeace: Scurgere de petrol în Marea Neagră pe o suprafață de 45 km². Incidentul ar avea legătură cu proiectul Neptun Deep
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce Rusia este atât de mare?
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
11:00
Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
10:46
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
SCANDALOS Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți
10:44
Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți

Cele mai noi

Trimite acest link pe