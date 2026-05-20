Viepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a ridicat problema costului scăzut al laptelui pe care-l primesc producătorii români, în comparaţie cu preţul produsului la raft, pe care se regăseşte sigla marilor companii de profil.

Potrivit liberalului, care a anunţat în Comisia pentru Agricultură, „nimeni nu înțelege și n-am găsit o explicație clară, logică, de ce de la 2 lei până la 11 lei e așa mare distanță și de ce fermierul, cel care muncește, primește doar 2 lei pe litru de la UE”.

Deputatul a făcut o sesizare, în acest sens, la Consiliul Conurenţei care, după o analiză, chiar a aplicat amenzi firmelor aflate în componenţa concernului Lactalis.

Trei mai firme de lactate au fost amendate de Consilul Concurenţei cu aproape 3 milioane de euro

Răspunsul instituţiei a fost unul elocvent şi a confirmat bănuielile deputatului liberal, iar companiile Albalact, Covalact şi Dorna lactate au fost sancţionate cu amenzi.

„Autoritatea de concurență are în curs de finalizare trei investigații declanșate din oficiu, care au ca obiect posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor de vânzare între anumiți agenți economici activi pe piețele producției și comercializării. În cadrul acestor investigații aflate derulare atenția Autoritatea de Concurență a sancționat companiile Albalact, Covalact şi Dorna lactate, parte din grupul francez, Lactalis, cu amenzi în valoare de aproximativ 2,9 milioane de euro, pentru că au refuzat să ofere acces la unele informații în timpul inspecțiilor inopinate de plate carul investigației privind viața producției și comercializării produselor lactate. Consiliul Concurenței a intervenit atunci când a constatat eficiențe pe piața produselor alimentare. Astfel, au fost sancționați principalii retaileri și furnizorii acestora cu amenzi în valoare de peste 50 de milioane de euro pentru fixarea prețurilor în cadrul promoțiilor”, răspunde Consiliul Concurenţei vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor.

De asemenea, deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a anunţat că partidul pe care-l reprezintă „propune o subvenție de 2 lei/litru de lapte ecologic”.

„Cu stupoare am aflat de la procesatori că prețul de anul acesta este mai mic cu 30% față de prețul de anul trecut, dar în magazine laptele ecologic este mai scump cu 15%… Cum se poate așa ceva!? Am mai aflat că există profituri de 500% de la poarta fermei până la raftul magazinelor(…)”, scrie Velcescu, pe Facebook.

