Vești bune pentru cei care călătoresc în Grecia sau Bulgaria vara aceasta. Ce se întâmplă cu taxa pentru podul de la Giurgiu

Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că plata podului de la Giurgiu se va putea face în mod electronic, începând cu această vară. Acesta a dat asigurări românilor că taxa nu va suferi modificări.

Podul de la Giurgiu va putea fi plătit electronic

„Am publicat ordinul ministrului Transporturilor prin care introducem plata electronică a taxei de pod la Giurgiu – Ruse. Este un pas important pentru fluidizarea traficului într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontiere”, a scris Horațiu Cosma pe pagina sa de Facebook.

Concret, va fi introdus un sistem modern de plată online (eTarifGiurgiuPod), vor exista benzi dedicate pentru preplată, bariera va fi automat deschisă dacă taxa este achitată cu minimum 3 minute înainte, iar timpul se va reduce semnificativ.

Acesta a dat asigurări că tarifele existente nu se vor modifica, iar categoriile de scutiri existente vor fi păstrate.

„În plus, din luna iunie se finalizează lucrările pe partea bulgărească a podului, ceea ce înseamnă că drumul spre Bulgaria și Grecia va fi mult mai rapid, fără cozile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani la Giurgiu”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de când a fost dat funcțiune în 1954 nu suferise nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.

