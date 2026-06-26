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„Techirghiol” de Oltenia. Localnicii se tratează și acum cu nămolul din lac despre care spun că face minuni

Elena Ailuţoaei
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O adevărată oază de sănătate se ascunde în Dolj, fiind dată uitării de zeci de ani. Pe vremuri, oamenii se înghesuiau la Băile Ionele din comuna Urzicuța pentru a-și trata reumatismul.

Doar lacul a mai rămas acum din această faimoasă stațiune balneară, un lac foarte vechi, care se întinde pe aproximativ 3 hectare. Din cauza temperaturilor caniculare și lacul a început însă să sece. Apa și nămolul acestui lac erau renumite și încă nu și-au pierdut din popularitate sau proprietăți.

Autoritățile și localnicii consideră acest lac mina de sănătate a zonei.

„Am căutat fonduri pentru a face stațiunea să fie cum era odată, însă nu am reușit. Vrem ca acest loc să se dezvolte pentru că este păcat ca oamenii să nu se trateze aici așa cum se făcea odată”, spune Florin Panduru, primarul comunei.

Nămol cu efecte terapeutice

Nămolul are efecte terapeutice, aceleași care se găsesc și în cazul nămolului de la Techirghiol. Pe vremuri, în urmă cu mai bine de 37 de ani, Băile și Lacul Ionele din Urzicuța erau renumite. Fosta stațiune balneară era vizitată zilnic de sute de turiști, iar agricultorii veneau să se trateze și să se relaxeze după o zi grea de muncă.

Acum, locul a ajuns o ruină. Restaurantele și cabanele s-au transformat într-o amintire frumoasă. Toată infrastructura s-a pierdut.
Multe generații s-au bucurat de liniște în zonă și au venit pentru a-și pune pe picioare sănătatea.

Oamenii din localitate iau în continuare nămol cu gălețile pentru a-și face tratamente acasă ca să se vindece de afecțiunile reumatice sau durererile de spate.

Autoritățile încearcă și speră să găsească fondurile necesare pentru a reconstrui stațiunea balneară și pentru a readuce zona la frumusețea de altădată.

Medicii specialiști spun că dacă se va readuce la viață stațiunea trebuie să fie luate probe de apă și nămol care să fie analizate la un laborator de specialitate.

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