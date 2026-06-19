Anul acesta, fermierii din comuna Călărași din Dolj au diversificat producția. O noutate pe piață vor fi pepenii verzi cu miez galben sau pepenii fără sâmburi.

Pe lângă soiurile tradiționale, fermierii încearcă să se facă recunoscuți și să obișnuiască cumpărătorii și cu aceste soiuri noi, care atrag atenția în special prin aspectul inedit.

Fermier: „Ne-am adaptat la ce se cere”

Eugen Cojocaru este unul dintre fermierii din comuna Călărași care a mărit suprafața pe care cultivă pepeni cu miez galben deoarece a existat cerere din partea magazinelor și a ajuns la o suprafață de 50 de hectare.

De aceste soiuri sunt atrase în special marile lanțuri de supermarketuri.

„Ne-am adaptat la ce se cere în supermarketuri. Alt soi de pepene. Cel cu miez galben dar și cel fără sâmburi. Și prețul este mai bun”, spune fermierul.

Pepenii cu miez auriu sunt mult mai dulci și mai parfumați în comparație cu pepenii verzi cu miez roșu. Sunt și puțin mai scumpi decât cei clasici și costă în jur de 6 lei/kilogramul.

Cultivarea acestui soi necesită însă mai multă grijă și atenție. Trebuie să existe soiuri intercalate astfel încă polenizarea să fie una încrucișată.

În zona Călărași – Dăbuleni prețul pepenilor verzi a scăzut. Un kilogram a ajuns să se vândă cu 2 lei după ce primii pepeni s-au dat cu 3-4 lei.