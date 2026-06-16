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Telefonul tău Android are o dată de expirare: Cum o poți afla și de ce este importantă

Telefonul tău Android are o dată de expirare: Cum o poți afla și de ce este importantă
sursa foto: Envato
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Smartphone-ul tău nu se va opri, dar utilizarea lui pentru plăți online sau cumpărături va fi foarte riscantă, scrie El Economista.

Deși este adevărat că telefonul nostru mobil va rezista mai mult dacă avem grijă de el, trecerea timpului va duce treptat la deteriorarea bateriei sau la umplerea spațiului de stocare, ceea ce îi va pierde eficiența și utilitatea.

Dar, în afară de asta, smartphone-urile au o dată de expirare stabilită de producători, iar aceasta se referă la momentul în care aceștia nu mai oferă actualizări de sistem și de securitate.

Spre deosebire de iPhone, nu există o politică standard de actualizare pentru Android. Deși Google dezvoltă sistemul de operare în ansamblu, producătorul respectiv – Samsung, Xiaomi, OnePlus sau oricine a fabricat dispozitivul – este cel care decide dacă un dispozitiv primește actualizări și pentru cât timp.

Deși este adevărat că, datorită politicilor Uniunii Europene, odată cu lansarea tuturor modelelor noi de smartphone-uri începând cu 20 iunie 2025, producătorii sunt obligați să ofere actualizări de software timp de cel puțin cinci ani de la data retragerii fabricării dispozitivului.

Pentru a afla când producătorul va înceta să ofere asistență pentru telefonul tău, trebuie mai întâi să cunoști marca și modelul acestuia. Dacă nu ești sigur, puteți bifa caseta în care a fost livrat sau poți accesa Setări, sub Despre dispozitiv. După ce ai aceste informații, accesezi endoflife.com și introduci numele dispozitivului.

Când va sosi data, telefonul tău nu se va opri, dar ar trebui să fii conștient de riscurile implicate de a avea un telefon neactualizat. Este deosebit de riscant să continui să îl folosești pentru plăți online, cumpărături și accesarea conturilor de e-mail sau a managerilor de parole.

Acest lucru se datorează faptului că, fără actualizări, vulnerabilitățile de securitate nu vor mai fi remediate și pot fi exploatate de infractorii cibernetici. În plus, în timp, smartphone-ul tău. își va pierde din capacități și este posibil să observi că aplicațiile nu mai funcționează așa cum o făceau înainte.

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