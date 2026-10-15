O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina. Patru avioane de luptă, ridicate de la sol. Alertă în Tulcea

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de miercuri spre joi, în zona Sulina, deasupra apelor teritoriale românești. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, iar patru avioane de luptă, două F-18 spaniole și două F-16 românești, au fost ridicate de la sol.

”Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, în cursul nopții, un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea Insulei Șerpilor, în Marea Neagră. În urma detectării acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

O dronă a intrat în spațiul aerian românesc

Potrivit MApN, la ora 01:34, o dronă a fost detectată în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Aparatul de zbor a fost monitorizat de radarele militare timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, radarele au semnalat prezența altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. În aceste condiții, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Astfel, în misiunile de monitorizare a situației aeriene au fost implicate atât aeronavele spaniole F-18, dislocate în România pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, cât și avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Mesaj RO-Alert în Tulcea, la ora 04:57

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației. La ora 04:57, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în afara dronei detectate la ora 01:34, nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.