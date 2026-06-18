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Toni Greblă explică efectele deciziei în cazul lui Dominic Fritz: „Cel găsit în conflict de interese își pierde mandatul”

Bianca Dogaru
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Fostul judecător al CCR, Toni Greblă, a explicat că Dominic Fritz trebuie să plece din funcția de primar al Timișoarei. Reacția sa vine după ce ÎCCJ a decis definitiv că liderul USR s-a aflat în conflict de interese. Deși Fritz a anunțat că va contesta hotărârea la CEDO, decizia judecătorilor produce efecte imediate.

Dominic Fritz, liderul USR / Foto – Mediafax

Toni Greblă consideră că legea trebuie aplicată fără excepții.

„După părerea mea, este în afară a oricărei discuții că cel găsit în conflict de interese trebuie să își piardă mandatul în baza legii pentru că altfel legea ar rămâne practic fără sancțiune. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă lumea ar fi în conflict de interese sau ar putea să fie în conflict de interese fără urmări.”

Interdicția de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani

Fostul judecător a explicat că regulile sunt clare atunci când un raport al Agenției Naționale de Integritate este validat de judecători. Pe lângă pierderea imediată a scaunului de primar, liderul USR primește și o interdicție valabilă pentru următorii ani.

„În timp la partea juridică, poate numai dacă întocmește ANI un raport care eventual este confirmat prin stampa de judecată și nu se aplică nici o sancțiune sau interdicție pentru acest lucru, cel găsit în conflict de interese pierde mandatul și în următorii trei ani nu mai poate ocupa o funcție eligibilă. Nu există alte consecințe, a spus Toni Greblă la RTV.

Dominic Fritz, condamnat de ÎCCJ

Instanța a stabilit că Dominic Fritz a încălcat legea când a semnat un document de urbanism pentru arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR. Magistrații arată că primarul a ajutat o persoană de la care luase un împrumut de bani ca să-și plătească campania electorală.

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