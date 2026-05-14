Prima pagină » Știri politice » USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier

USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier

USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Guvernul a pus astăzi în transparență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite. Românii vor putea vedea astfel cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec.

Printre privilegiații de care vorbește Secretarul General al Guvernului se numără însuși Premierul care a ocupat ilegal, aproape patru luni, fosta reședință a lui Traian Băsescu din strada Gogol. Potrivit unor documente intrate în posesia Gândul, RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 29 iulie, anul trecut, că locuința respectivă este destinată exclusiv foștilor președinți.

Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Gândul, RAPPS l-a înștiințat direct pe premierul Bolojan, pe 29 iulie 2025, că „imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă utilă de 387,76 m.p. și curte în suprafaţă de 1.174,19 m.p., facem precizarea că acesta se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”.

Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec: „Statul nu este moșia nimănui”

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci exact de aceea această transparență este necesară. USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a mai spus acesta.

Reprezentanții USR nu sunt la primul demers de acest gen. Ionuț Moșteanu, deputat USR și fost ministru al Apărării, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului în baza căruia se fac renovări de milioane de euro la vila din Aviatorilor 86. De asemenea, Ionuț Moșteanu a depus oficial cerere către RA-APPS pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție. Și Diana Buzoianu, deputat USR și ministru al Mediului, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. A câștigat procesul în primă instanță iarRA-APPS a făcut recurs.

„Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a precizat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec. Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial iar RA-APPS va fi obligată să publice listele complete pe pagina oficială.

PROIECTUL POATE FI CONSULTAT AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont

Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
16:59
Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
FLASH NEWS Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
16:56
Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
REACȚIE PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție
14:09
PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție
EXCLUSIV Comisiile de Apărare reunite ale Parlamentului împuternicesc SRI şi MAI să încheie contractele pe SAFE
13:26
Comisiile de Apărare reunite ale Parlamentului împuternicesc SRI şi MAI să încheie contractele pe SAFE
DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
12:58
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
FLASH NEWS După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”
11:57
După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Pierderea biodiversității amenință direct sănătatea oamenilor, arată un nou studiu: dispariția polenizatorilor afectează alimentația și veniturile
ECONOMIE Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
17:08
Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
FLASH NEWS Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
17:02
Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
EXCLUSIV Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
16:57
Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
INEDIT Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
16:55
Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
JUSTIȚIE Numit de Bolojan la șefia Vămilor acum câteva luni, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. Ce suspectează procurorii
16:53
Numit de Bolojan la șefia Vămilor acum câteva luni, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. Ce suspectează procurorii
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a participat la Congresul Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă: „Am lucrat în ATI”
16:33
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a participat la Congresul Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă: „Am lucrat în ATI”

Cele mai noi

Trimite acest link pe