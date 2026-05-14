Guvernul a pus astăzi în transparență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite. Românii vor putea vedea astfel cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec.

Printre privilegiații de care vorbește Secretarul General al Guvernului se numără însuși Premierul care a ocupat ilegal, aproape patru luni, fosta reședință a lui Traian Băsescu din strada Gogol. Potrivit unor documente intrate în posesia Gândul, RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 29 iulie, anul trecut, că locuința respectivă este destinată exclusiv foștilor președinți.

Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Gândul, RAPPS l-a înștiințat direct pe premierul Bolojan, pe 29 iulie 2025, că „imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă utilă de 387,76 m.p. și curte în suprafaţă de 1.174,19 m.p., facem precizarea că acesta se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”.

Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec: „Statul nu este moșia nimănui”

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci exact de aceea această transparență este necesară. USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a mai spus acesta.

Reprezentanții USR nu sunt la primul demers de acest gen. Ionuț Moșteanu, deputat USR și fost ministru al Apărării, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului în baza căruia se fac renovări de milioane de euro la vila din Aviatorilor 86. De asemenea, Ionuț Moșteanu a depus oficial cerere către RA-APPS pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție. Și Diana Buzoianu, deputat USR și ministru al Mediului, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. A câștigat procesul în primă instanță iarRA-APPS a făcut recurs.

„Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a precizat Secretarul General al Guvernului, Dan Reșitnec. Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial iar RA-APPS va fi obligată să publice listele complete pe pagina oficială.

PROIECTUL POATE FI CONSULTAT AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ: