Românii vor afla în premieră după Revoluție cine locuiește în casele statului. Guvernul va publica lista beneficiarilor prin RA-APPS

Guvernul României a adoptat azi Hotărârea de Guvern prin care lista beneficiarilor clădirilor administrate de RA-APPS devine publică. Decizia vine după ce proiectul a trecut de consultarea publică și a primit toate avizele necesare. Pentru prima dată după Revoluție, românii vor putea afla ce imobile deține instituția, cine le folosește, ce chirii se plătesc și pe ce durată sunt încheiate contractele. Data stabilită pentru publicarea listei este 10 iunie 2026.

„Vremea privilegiilor ascunse s-a terminat”

Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, a explicat că patrimoniul statului a fost tratat zeci de ani ca un cufăr cu privilegii ascunse.

„Vile în zonele cele mai bune ale Capitalei, apartamente, terenuri, spații de protocol – date prin contracte despre care românii nu au avut voie să afle nimic, în timp ce cetățeanul de rând plătea taxe pentru ele. Asta nu se mai poate. Vremea privilegiilor ascunse s-a terminat.”

Pe lângă lista de chiriași și imobile, autoritățile vor face publice situațiile de lucrări, dar și mijloacele de transport deținute de regie.

Dan Reșitnec a amintit demersurile și presiunile făcute de reprezentanții USR.

– Ionuț Moșteanu, deputat USR și fost ministru al Apărării, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului în baza căruia se fac renovări de milioane de euro la vila din Aviatorilor 86. Tot el a depus oficial cerere către RA-APPS pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție.

– Diana Buzoianu, deputat USR și ministra Mediului, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. A câștigat procesul în primă instanță. RA-APPS a formulat recurs – refuzând până în ultimul moment să arate românilor cine locuiește în casele lor.

„Statul nu este moșia nimănui”

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, nu are nimeni de ce să se ascundă. Dacă cineva s-a obișnuit cu chirii simbolice și contracte ținute departe de ochii cetățenilor – exact de aceea publicăm lista. Statul nu este moșia nimănui. USR la guvernare înseamnă transparență. Punct”, a declarat secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec.

Hotărârea de Guvern va intra oficial în vigoare imediat după ce textul apare în Monitorul Oficial.

AUTORUL RECOMANDĂ: