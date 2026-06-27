Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că trotinetele electrice au ajuns să fie scăpate de sub control. Potrivit lui Aur, mulți tineri se întrec între ei care să ajungă la 100 de kilometri pe oră.

„Trotineta electrică este o evoluție tehnică spectaculoasă, extraordinară, și foarte bună. Doar că, așa cum au apărut și multe evoluții tehnice în lume, cum sunt, avioanele, automobilele, strungurile sau frezele, au apărut și accidentele. Nimeni nu a renunțat la ele ci s-au găsit metode prin care să fie cât mai puține accidente, înspre zero. Trotineta electrică este scăpată de sub control în toată lumea, mai ales în România”, a precizat Titi Aur în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit specialistului în conducere defensivă, există trotinete care prind și 100 de kilometri pe oră. În alte țări, aceste trotinete sunt confiscate de către autorități.

Trotinetele electrice produc tot mai multe accidente

„Legea spune că ai voie să mergi cu trotineta electrică pe carosabil, de la 14 ani. Dar nimeni nu te pregătește din punct de vedere al siguranței rutiere. Școala, liceul, nu te învață absolut nimic. Dar ai voie de la 14 ani să mergi cu un vehicul, care, teoretic, ar trebui să meargă cu maximum 25 de kilometri pe oră. În afară de cele închiriate, toate merg cu 60-70 de km pe oră. Iar acum concursul între tineri este să treacă de 100 de kilometri sau cine ajunge la 100 de km pe oră și nimeni nu face nimic. În alte țări, dacă te prind cu astfel de trotinete ți le confiscă”, este de părere Titi Aur.

Fostul campion la raliuri mai spune că, din nefericire, accidentele grave cu trotinetele electrice se vor înmulți.

„Anul trecut au murit 9 persoane din cauza trotinetelor electrice. Anul acesta vom depăși sigur numărul de morți. Au fost 3.000 de accidente în toată țara. În București foarte multe. Deci avem persoane decedate și nimeni nu face nimic”, conchide Titi Aur.

6 luni, 5 morți, 800 de răniți…

În primele 6 luni ale anului 2025, în România au avut loc 765 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu 5 morți, 82 răniți grav și 718 răniți ușor. Numărul incidentelor în care sunt implicate trotinetele este în creștere față de anul 2024. Potrivit datelor transmise de Poliția Română, la solicitarea Gândul, în primele 6 luni ale anului trecut au avut loc 583 de accidente, soldate cu 6 morți, 64 răniți grav și 528 răniți ușor.

În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;

b) prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de direcţie;

c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;

d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent- reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.