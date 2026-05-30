Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, când se va putea circula pe cel mai nou pasaj din București. Este vorba de Pasajul Apărătorii Patriei, la care se lucrează intens în prezent.

„La Pasajul Apărătorii Patriei a fost montat tablierul metalic. Au fost puse rampele de urcare și de coborâre, cele metalice. Urmează a se veni cu șinele de tramvai. În luna august ne vor veni și cei doi stâlpi pentru hobane, dar și hobanele. Noi estimăm că la finalul anului, în cel mai rău caz, la începutul anului viitor, să fim gata și să putem să circulăm pe acest pasaj”, a anunțat Hazem Kansou în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Potrivit lui Kansou, pasajul se construiește din bani de la bugetul local al Sectorului 4.

Pasajul costă aproximativ 20 de milioane de euro

Potrivit edilului Daniel Băluță, valoarea investiţiei este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniţi din bugetul local al Sectorului 4.

Lucrările pentru devierea rețelelor de utilități, pentru construirea Pasajului Apărătorii Patriei, au început în primăvara anului 2024.

Constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

Proiectul prevede și realizarea unui nod intermodal de transport public. Pe pasaj vor fi amenajate două stații de tramvai, conectate prin lifturi și escalatoare cu stația de metrou Apărătorii Patriei și cu transportul public de la nivelul solului.

„Pe acest pasaj va trece inclusiv o nouă linie de tramvai”

„Proiectul este considerat un element-cheie pentru închiderea inelului median de circulație al Capitalei și este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, a transmis Primăria Sectorului 4.

„Pe acest pasaj va trece inclusiv o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera. Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public.

Stațiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate prin lifturi și escalatoare cu stația de metrou Apărătorii Patriei, dar și cu stațiile mijloacelor de transport public de la sol. Lucrăm la toate acestea încă de anul trecut.

Am început cu exproprierile imobilelor aflate pe traseul pasajului, pe care le-am făcut împreună cu Primăria Capitalei. Am continuat cu relocarea rețelelor de utilități și am început să lucrăm la infrastructura de rezistență a pasajului, pentru care s-au folosit doar până la ora asta 770 de tone de armătură și s-au turnat peste 6.000 de metri cubi de beton până acum.

Am comandat tablierul, pe care îl vom monta la începutul anului viitor”, anunța recent Daniel Băluță.

