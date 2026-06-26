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Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan: „Sistemul este șeful dumneavoastră”

Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan: „Sistemul este șeful dumneavoastră”
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Muzicianul și activistul politic Tudor Chirilă a lansat, joi seară, un mesaj dur către președintele Nicușor Dan, după ce șeful statului a vorbit, din Polonia, despre reformarea „sistemului”. Chirilă îl acuză pe șeful statului că face o declarație profund eronată, întrucât el însuși face parte din sistem.

Cunoscut ca unul dintre cei mai fervenți susținători ai președintelui în campania electorală din 2025, Tudor Chirilă și-a reconsiderat poziția. De altfel, activistul l-a acuzat în mod repetat pe Nicușor Dan, în ultima vreme, că s-a aliat cu PSD

Mesaj extrem de critic al activistului

„Nicușor Dan – nu sunteți șeful sistemului, sistemul este șeful dumneavoastră. Deci aveți toate motivele să vă luptați”, a scris Tudor Chirilă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Că nu aveți putere, pricepere sau voință asta este problema celor care v-au votat și care au constatat cum mandatul pe care vi l-au acordat este revocat unilateral”, a mai afirmat artistul. Postarea sa a provocat multe reacții, mii de oameni exprimându-și poziția.

Nicușor Dan, criptic despre reformarea sistemului

Șeful statului a participat joi la summitul Flancului Estic, desfășurat în orașul Gdansk din Polonia. La finalul reuniunii, Nicușor Dan a ținut o conferință de presă, în care a afirmat că speră să fie „în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”.

Președintele Dan la Summitul Flancului Estic

„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Pentru a face o reformă… între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă”, a spus președintele.

„Eu prefer un câine care mușcă”

„Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”, a adăugat Nicușor Dan.

De asemenea, acesta a lansat un apel pentru unitate în „interiorul viziunii prooccidentale”. „Este foarte important să păstrăm, să ducem linia de demarcație între prooccidental și antioccidental, și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni prooccidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală, când am criticat sistemul”, a conchis șeful statului.

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