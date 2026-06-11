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Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce l-a amenințat pe Bolojan pe Facebook. Ce pedeapsă a primit acesta

Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce l-a amenințat pe Bolojan pe Facebook. Ce pedeapsă a primit acesta
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Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru ultraj, după ce l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan pe Facebook.

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Judecătorii din București au condamnat un bărbat la 4 luni de închisoare, după ce acesta a transmis un comentariu violent pe Facebook, la adresa premierului interimar.

„Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”, era mesajul bărbatului.

Inculpatul și-a recunoscut fapta, iar magistrații au decis amânarea pedepsei, dar îl obligă să muncească în folosul comunității și îl pun sub supraveghere timp de doi ani.

Când a avut loc incidentul

Fapta s-a petrecut în 2025, când bărbatul, supărat pe activitatea lui Bolojan, a lăsat un mesaj plin de ură pe pagina de Facebook a premierului. Imediat după, autoritățile i-au deschis dosar penal pentru ultraj.

„Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Totodată,s-a dispus  amânarea aplicării pedepsei principale de 4 luni închisoare  pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei,” se arată în comunicatul transmis de autorități.

Bolojan, țintă frecventă pe internet

Acesta nu este singurul caz de acest fel. Bolojan a mai primit amenințări și la începutul anului 2025. Atunci, un alt individ a postat clipuri violente pe TikTok la adresa premierului și a fost condamnat la rândul lui de magistrați.

Legislația penală sancționează amenințările formulate împotriva persoanelor care exercită autoritatea statului atunci când acestea sunt făcute în legătură cu atribuțiile de serviciu.

În astfel de situații, faptele pot fi încadrate la infracțiunea de ultraj, infracțiune care protejează funcționarii publici și demnitarii împotriva actelor de intimidare sau răzbunare.

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