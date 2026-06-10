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Ce se întâmplă de mâine cu miniștrii interimari care au preluat funcțiile după plecarea PSD din Guvern. Mandatele lor au expirat azi

Ce se întâmplă de mâine cu miniștrii interimari care au preluat funcțiile după plecarea PSD din Guvern. Mandatele lor au expirat azi
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Miercuri, 10 iunie, a expirat termenul legal de 45 de zile în care șase miniștri au condus temporar ministerele lăsate goale de PSD. Legea din România nu spune clar ce urmează după această dată, iar instituții importante precum Sănătatea, Justiția sau Transporturile riscă un blocaj total.

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a explicat că actualul Guvern, deși a fost demis, trebuie să guverneze țara până când președintele alege o nouă echipă. Pentru că miniștrii actuali nu mai au voie legal să conducă portofoliile de joi, soluția ar fi ca premierul să schimbe numele între ele.

„Constituția prevede clar că interimatul durează 45 de zile. Dar Constituția nu stabilește nicăieri ce se întâmplă după aceste 45 de zile. Logic ar fi ca interimarii să plece, dar în același timp Guvernul, care nu e încă interimar, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până se instalează noul Guvern, și prim-ministrul poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul”, a declarat Lăzăroiu.

Lăzăroiu: „Sunt chestiuni pe care le reglează Parlamentul”

Lăzăroiu precizează că situația actuală este una particulară, deoarece Guvernul demis continuă să funcționeze cu atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv.

„Guvernul demis, chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, trebuie să aștepte până la instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât – o încercare, două încercări, dacă se fac alegeri anticipate, dacă nu se fac – sunt chestiuni pe care le reglează Parlamentul”, a afirmat acesta.

Acesta avertizează că dacă premierul nu pune alți oameni, ministerele se blochează complet la nivel de conducere.

„Ministerul este blocat, pentru că la nivel decizional secretarul general care preia, potrivit Codului administrativ, nu poate să facă acte de decizie în numele ministrului”, a explicat fostul judecător CCR.

Toni Neacșu: „Guvernul demis nu are termen de expirare”

La rândul său, avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că miniștrii interimari rămân pe posturi și după expirarea termenului.

„Ministerele trebuie să continue să fie conduse, funcționarea fără întreruperi a autorităților statului fiind un principiu constituțional. Termenul de 45 de zile de interimat la ministere a fost depășit pentru că după trecerea motiunii de cenzură nu se mai puteau numi miniștri titulari noi, altii decat cei care vor veni cu viitorul Guvern. (…) Guvernul demis nu are termen de expirare, nu i se aplică cele 45 de zile de interimat, ci trebuie să rămână, cu puteri limitate, până când va exista un nou guvern.”

Acesta a subliniat că premierul are două opțiuni pentru a menține ordinea în instituții.

„Din punct de vedere practic, actualii miniștri interimari pot rămâne în funcție și după cele 45 de zile sau, dacă premierul demis își dorește mai multă rigoare, poate roti miniștrii între ei. Ambele variante au fost folosite în trecut în practica guvernamentală.”

Cum s-a ajuns în această situație

Toată situația a început la finalul lunii aprilie, când PSD și-a retras sprijinul pentru premierul Bolojan și toți miniștrii social-democrați au demisionat din Guvern. Ulterior, Bolojan a dat ministerele lăsate libere ca sarcina secundară către miniștrii care au rămas în echipă, astfel:

Ministerul Sănătății a fost preluat de Cseke Attila

Ministrul Sanatatii, Cseke Attila. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Cătălin Predoiu a preluat Justiția

Catalin Predoiu. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Ministerul Transporturilor a fost preluat de Radu Miruță

Radu Miruta. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

Dragoș Pîslaru a preluat Ministerul Muncii

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru

Tanczos Barna a preluat Agricultura

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români

Tánczos Barna, băgat în ședință de Ilie Bolojan. Urmează noi reguli pentru fermierii români

Ministerul Energiei i-a revenit lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Propunerile urmăresc ca cei propuși să aibă o experiență pentru ca imediat să poată prelua activitatea, să fie fără sincope”, a declarat Bolojan atunci.

Cine sunt miniștrii PSD care au plecat

PSD a precizat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Demisiile miniștrilor PSD marchează inițierea schimbării cerute de o largă majoritate a cetățenilor români.”

Alexandru Rogobete – fostul ministru al Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sanatatii. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Ciprian Șerban – fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Ciprian Serban. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO

Florin-Ionuț Barbu – fostul ministru al Agriculturii și Dezvoltării rurale

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Bogdan Ivan – fostul ministru al Energiei

Bogdan Gruia Ivan, ministrul Energiei. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Petre Florin-Manole – fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale. ALEXANDRA PANDREA / GMN /MEDIAFAX FOTO

Radu Marinescu – fostul ministru al Justiției

Radu Marinescu. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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