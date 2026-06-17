Un casier ingenios al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Din păcate, „victima” a picat pe video

Un casier al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Tânărul, de 24 de ani, a fost reţinut după ce a reclamat că a fost ameninţat şi rănit de doi bărbaţi pentru a le da 1.500 de lei. În urma anchetei, pe baza probelor video, poliţiştii din Bucureşti au stabilit că acesta le-a dat de bunăvoie celor doi 1.500 de lei, ca împrumut. Apoi, şi-a însuşit 1.000 de lei din încasări. După care şi-a provocat o rană superficială, o tăietură pe abdomen, pentru a-şi susţine povestea.

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4 au reţinut, miercuri, un bărbat în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare şi inducere în eroare a organelor judiciare.

„Din datele şi probele administrate în cauză a reieşit presupunerea rezonabilă că, la data de 13 mai 2026, acesta ar fi indus în eroare organele judiciare.

El a sesizat faptul că, în data de 12 mai 2026, în timp ce îşi desfăşura activitatea în calitate de casier al unei săli de jocuri, ar fi fost agresat fizic de către un bărbat, care l-ar fi tăiat la nivelul abdomenului cu un obiect tăietor-înţepător, în timp ce un al doilea bărbat l-ar fi ameninţat şi i-ar fi solicitat suma de 1.500 de lei.

Pe fondul stării de temere create, acesta ar fi înmânat celor doi suma de bani solicitată”, a arătat sursa citată.

Filmul oficial

În urma sesizării, a fost declanşată o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat şi a fi identificate persoanele implicate.

„În urma cercetărilor efectuate şi a administrării probatoriului, a rezultat faptul că bărbatul, în calitate de casier al respectivei săli de jocuri, ar fi înmânat de bunăvoie suma de 1.500 de lei unor bărbaţi, sub formă de împrumut, şi totodată, şi-ar fi însuşit suma de 1.000 de lei provenită din încasările societăţii comerciale.

De asemenea, ulterior, acesta şi-ar fi provocat o rană superficială cu un obiect tăietor-înţepător, după care ar fi părăsit incinta societăţii, în scopul susţinerii situaţiei reclamate autorităţilor.

Bărbatul reţinut urmează a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală.

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