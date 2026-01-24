Prima pagină » Actualitate » Imagini uluitoare cu momentul în care un bărbat din București atacă o femeie. Este vorba de un fost pușcăriaș, arestat pentru agresiune sexuală

Imagini uluitoare cu momentul în care un bărbat din București atacă o femeie. Este vorba de un fost pușcăriaș, arestat pentru agresiune sexuală

24 ian. 2026, 14:22, Actualitate

Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a încercat să tâlhărească o femeie pe o stradă din Capitală. Imaginile cu atacul bărbatului au fost surprinse de camerele video.

„În fapt, la data de 22 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Secției 28 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să sustragă geanta unei femei, la o adresă din Sectorul 2 al municipiului București.

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, la data de 22 ianuarie 2026, în jurul orei 18:20, femeia ar fi fost urmărită de către un bărbat, până în momentul în care aceasta a ajuns în dreptul porții de acces în curtea imobilului de domiciliu, situat pe o stradă din Sectorul 2”, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Capitalei.

Cine este agresorul, de fapt

Ulterior, potrivit sursei citate, bărbatul ar fi încercat, prin smulgere, să o deposedeze de rucsacul pe care persoana vătămată îl avea asupra sa, însă, în urma împotrivirii acesteia, ar fi fugit, fără a reușit să sustragă bunul.

„Polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, bănuit de comiterea faptei”, mai transmit polițiștii.

Surse judiciare au precizat pentru Gândul că agresorul a mai fost condamnat în trecut, pentru agresiune sexuală, lovituri cauzatoare de moarte. În vara a fost liberat din penitenciar.

