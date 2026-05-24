Un craniu, un picior, o geacă și două telefoane, au fost găsite pe un câmp din Maramureș. Resturile dezmemembrate pot aparține unui dispărut de Crăciunul 2022. Desoperirea macabră aparține de un localnic pe un câmp din Pribilești, publică Vasiledale.ro.

Sinistra desoperire a provocat o desfășurare masivă de forțe ale instituțiilor statului pe un câmp de la marginea localității maramureșene Pribilești. Sunt prezente mai multe echipaje ale poliției, echipajul criminalistic, specialiștii de la Serviciul de Medicină Legală dar un procuror criminalist.

Resturile umane, vechi de 4-5 ani

Totul după ce pe câmp a fost descoperit un craniu uman. Zona a fost securizată iar ancheta este în plină desfășurare. Deocamdată nimeni nu știe cum a ajuns craniul respectiv în zona aceea, nici cui aparține. Se bănuiește că vechimea acestuia ar putea fi de cel puțin 4-5 ani de zile.

Din zona respectivă în Ajunul Crăciunului din anul 2022 a dispărut un localnic în vârstă de 46 ani (la data respectivă). De atunci nu a fost găsit deși a fost căutat de familie și poliție zile la rând.

S-au folosit inclusiv drone. Deocamdată niciun indiciu nu duce spre confirmarea că ar fi vorba despre bărbatul dispărut. Totuși nu se exclude această variantă.

Cert este că vor urma proceduri complexe de identificare pe care specialiștii Serviciului de Medicină Legală urmează să le efectueze pentru a putea identifica cui aparține craniul și pentru a stabili și cauza decesului.

