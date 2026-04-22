Român de 19 ani, acuzat de crimă în Italia. A mărturisit că și-a ucis prietenul dispărut din martie

Un tânăr român de 19 ani a fost reținut în Italia după ce a mărturisit că și-a ucis un prieten în vârstă de 20 de ani, dispărut fără urmă de mai bine de o lună. Cadavrul victimei a fost descoperit în stare avansată de descompunere, ascuns într-un spațiu subteran.
Caz șocant în Italia. Un român de 19 ani a fost reținut de autorități, fiind acuzat că l-a ucis pe prietenul său, Vincenzo Iannitti, în vârstă de 20 de ani. Potrivit presei italiene, tânărul a recunoscut fapta după o noapte întreagă de interogatoriu.
În fața anchetatorilor, acesta a declarat că l-a înjunghiat pe Vincenzo de două ori. Ulterior, ar fi aruncat trupul victimei de pe terasa locuinței sale, în curtea unei case învecinate, într-o localitate din Sessa Aurunca, provincia Caserta. În cele din urmă, a ascuns cadavrul.
Motivul crimei nu este, deocamdată, cunoscut.
Trupul neînsuflețit al lui Vincenzo Iannitti a fost găsit luni seară, într-un spațiu subteran al unei locuințe din San Castrese, localitate aparținând de Sessa Aurunca, la câteva zeci de metri de piața centrală.
Potrivit primelor informații, cadavrul era înfășurat într-o pătură și alte materiale. Anchetatorii au descoperit și un cuțit cu lama de aproximativ 8 centimetri, considerat posibilă armă a crimei, care a fost ridicat pentru expertiză.
De Vincenzo Iannitti nu se mai știa nimic din 18 martie, când plecase de acasă împreună cu mai mulți prieteni și nu s-a mai întors.
Dispariția sa a declanșat ample operațiuni de căutare în zonă, iar întreaga comunitate locală s-a mobilizat. Duminica trecută, locuitorii din satul aflat la granița dintre Campania și Lazio au organizat chiar și un marș cu torțe, în speranța că tânărul va fi găsit în viață.
Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Caserta, unde urmează să fie efectuată autopsia, care va stabili cu exactitate cauza morții și circumstanțele în care s-a produs crima.
Ancheta este în desfășurare.