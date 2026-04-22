Român de 19 ani, acuzat de crimă în Italia. A mărturisit că și-a ucis prietenul dispărut din martie

Un tânăr român de 19 ani a fost reținut în Italia după ce a mărturisit că și-a ucis un prieten în vârstă de 20 de ani, dispărut fără urmă de mai bine de o lună. Cadavrul victimei a fost descoperit în stare avansată de descompunere, ascuns într-un spațiu subteran.

Crimă recunoscută după ore de interogatoriu

Caz șocant în Italia. Un român de 19 ani a fost reținut de autorități, fiind acuzat că l-a ucis pe prietenul său, Vincenzo Iannitti, în vârstă de 20 de ani. Potrivit presei italiene, tânărul a recunoscut fapta după o noapte întreagă de interogatoriu.

În fața anchetatorilor, acesta a declarat că l-a înjunghiat pe Vincenzo de două ori. Ulterior, ar fi aruncat trupul victimei de pe terasa locuinței sale, în curtea unei case învecinate, într-o localitate din Sessa Aurunca, provincia Caserta. În cele din urmă, a ascuns cadavrul.

Motivul crimei nu este, deocamdată, cunoscut.

Cadavrul, descoperit în stare avansată de descompunere

Trupul neînsuflețit al lui Vincenzo Iannitti a fost găsit luni seară, într-un spațiu subteran al unei locuințe din San Castrese, localitate aparținând de Sessa Aurunca, la câteva zeci de metri de piața centrală.

Potrivit primelor informații, cadavrul era înfășurat într-o pătură și alte materiale. Anchetatorii au descoperit și un cuțit cu lama de aproximativ 8 centimetri, considerat posibilă armă a crimei, care a fost ridicat pentru expertiză.

Dispărut din martie, căutat de întreaga comunitate

De Vincenzo Iannitti nu se mai știa nimic din 18 martie, când plecase de acasă împreună cu mai mulți prieteni și nu s-a mai întors.

Dispariția sa a declanșat ample operațiuni de căutare în zonă, iar întreaga comunitate locală s-a mobilizat. Duminica trecută, locuitorii din satul aflat la granița dintre Campania și Lazio au organizat chiar și un marș cu torțe, în speranța că tânărul va fi găsit în viață.

Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Caserta, unde urmează să fie efectuată autopsia, care va stabili cu exactitate cauza morții și circumstanțele în care s-a produs crima.

Ancheta este în desfășurare.

