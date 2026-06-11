Un elev din Valea Jiului a fost eliminat de la Bacalaureat după ce a primit pe telefon o avertizare RO-Alert

Un elev de liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul național de Bacalaureat după ce telefonul mobil pe care îl avea la el a început să sune în urma unei avertizări RO-Alert de furtună, ce a fost transmisă în județul Hunedoara.

Elevul se afla în sală pentru a susține proba de evaluare a competențelor într-o limbă de circulație internațională și, în urma acestui incident, nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Este regretabil, pentru că am organizat foarte multe simulări, am transmis unităților de învățământ și diriginților toate prevederile referitoare la accesul în centrul de examen, precum și în sala de examen, și cu toate acestea iată că am avut această situație. Sper să nu mai avem și altele. Este un mesaj și o rugăminte pentru toți candidații să fie extrem de atenți atunci când intră în centrul de examen și în sala de examen, să depună telefoanele și alte materiale în sala de bagaje, pentru că sunt pregătite aceste spații în toate centrele și toți candidații sunt informați cu privire la aceste aspecte” a declarat Maria Ștefănie, Inspector Școlar General la nivelul județului Hunedoara.

Elevii nu au voie cu telefoanele în sala de examen

De la introducerea actualei formule a Bacalaureatului cu probe de competențe obligatorii încă din 2009–2010, în județul Hunedoara nu mai fusese consemnat un astfel de caz la această etapă a examenului. Deși probele de competențe nu se notează în sistem clasic și nu au calificativ „admis/respins”, ele sunt obligatorii, iar încălcarea regulilor atrage eliminarea din examenul de Bacalaureat și interdicția de a participa la următoarele sesiuni.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va susține și vineri, 12 iunie 2026, iar între 15 și 17 iunie, elevii vor susține evaluarea competențelor digitale. Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat încep pe 29 iunie 2026. Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 7 iulie 2026.