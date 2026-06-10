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Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi examenul oral la proba maternă. Condiții obligatorii pentru promovare

Ruxandra Radulescu
Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi examenul oral la proba maternă. Condiții obligatorii pentru promovare
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Elevii care au studiat în limbile minorităților naționale susțin astăzi și mâine proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, transmite Mediafax.

Absolvenții de liceu susțin în zilele de 10 și 11 iunie proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, după această etapă urmează evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională și testarea competențelor digitale.

Rolul acestor probe este să verifice competențele esențiale dobândite de elevi pe parcursul liceului, de la capacitatea de comunicare și exprimare până la folosirea tehnologiei și gestionarea informațiilor.

După proba A, dedicată evaluării competențelor de comunicare orală în limba română, candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale susțin, în perioada 10-11 iunie, proba B.

Aceasta se desfășoară după un model asemănător cu cel utilizat la limba română, însă conținutul este adaptat fiecărei limbi materne, precum maghiara sau germana.

Elevii extrag un bilet cu anumite texte și cerințe, beneficiază de un timp de pregătire, după care susțin răspunsurile în fața comisiei de evaluare.

Proba C se referă la competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională și include trei categorii. Candidații trebuie să demonstreze că înțeleg un mesaj audio, să rezolve cerințe pe baza unui text scris, iar apoi să susțină o probă orală, ce presupune prezentarea unui monolog, lectura unui text și participarea la un dialog cu evaluatorii.

Ultima etapă este proba D, care are ca subiect competențele digitale. Examenul se desfășoară pe calculator și cuprinde în egală măsură întrebări teoretice, dar și aplicații practice.

Sunt evaluate competențe precum redactarea documentelor, utilizarea foilor de calcul, navigarea pe internet și gestionarea corespondenței electronice.

Candidații care dețin certificări recunoscute internațional, precum ECDL sau ICDL, pot beneficia de echivalarea acestei probe.

Ministerul Educației precizează că fiecare candidat este evaluat de doi profesori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt profesor de specialitate desemnat de unitatea de învățământ.

În situațiile în care nu există suficiente cadre didactice sau apar incompatibilități, comisiile pot fi completate cu profesori din alte școli.

La probele de comunicare orală în limba română, limba maternă și limba străină nu se acordă note și nici calificative de tip „admis” sau „respins”.

Rezultatele la examene sunt desemnate prin niveluri de competență stabilite conform standardelor naționale și europene.

Același sistem este aplicat și la proba de competențe digitale, unde elevii sunt încadrați într-un anumit nivel de performanță, fără a primi note.

Condiții obligatorii pentru promovarea examenului

Participarea la toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale este obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026.

Ministerul Educației precizează că elevii care refuză să răspundă sau să rezolve cerințele unei probe sunt considerați absenți la evaluarea respectivă.

Pentru accesul în sălile de examen, candidații trebuie să prezinte un document de identitate valabil, fie cartea de identitate, fie pașaportul.

Cei care participă la examen trebuie să țină cont de faptul că introducerea materialelor ajutătoare și a dispozitivelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile, este strict interzisă.

Calendarul probelor de competențe

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Calendarul probelor scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

FOTO: Envato

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