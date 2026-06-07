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Un expert în tehnologie explică: „Acestea sunt cele cinci aplicații pe care le șterg de pe toate telefoanele Samsung Galaxy”

Un expert în tehnologie explică: „Acestea sunt cele cinci aplicații pe care le șterg de pe toate telefoanele Samsung Galaxy”
sursa foto: Envato
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Samsung a fost de ani de zile unul dintre principalii furnizori de smartphone-uri din lume, iar până la apariția unor mărci chinezești precum Xiaomi, OPPO și altele, a fost singurul rival demn de Apple, scrie El Economista.

Acest lucru se datorează în principal faptului că marca sud-coreeană a reușit să ofere un produs de înaltă calitate, cu funcții de ultimă generație, la un preț mai accesibil decât râvnitele iPhone-uri. În plus, un avantaj major pentru Samsung este faptul că telefoanele sale rulează pe Android, ceea ce înseamnă că toate modelele sale vin cu ecosistemul Google integrat.

Aceasta înseamnă că vin cu aplicații Google preinstalate, dar aceste modele Galaxy integrează și propriile aplicații native, care adesea duplică funcțiile. Acestea pur și simplu ocupă spațiu suplimentar, făcând ca dispozitivul să funcționeze mai lent decât ar trebui. De aceea, expertul în tehnologie Cory Gunther explică faptul că există cinci aplicații Samsung „pe care le dezinstalez întotdeauna de pe telefoanele mele Samsung Galaxy”.

1. Samsung TV Plus

Avem deja prea multe aplicații de streaming, iar aceasta nu oferă conținut nou sau exclusiv. În schimb, este o colecție de seriale și filme pe care le puteți găsi pe orice altă platformă.

Este adevărat că nu trebuie să vă abonați, să plătiți sau chiar să vă înregistrați, dar dacă aveți instalate alte servicii de streaming, nu veți rata această aplicație.

2. Browser Samsung

Un browser de internet este suficient; cel mai popular este Google, dar în zilele noastre, când porniți telefonul, puteți alege oricare doriți, așa că alegeți unul și ștergeți orice altă aplicație de browser instalată, inclusiv Samsung Internet Browser.

3. Samsung Notes

Cu Google Keep sau orice altă aplicație de luare de notițe, a avea două aplicații pentru notițe pare inutil. Așadar, pentru a evita pierderea notițelor, nu merită să păstrați aplicația Notes instalată și să ocupe spațiu.

4. Sfaturi Samsung

Este minunat să știi cele mai recente funcții și trucuri pentru telefonul tău, dar nu este necesar să ai o aplicație dedicată doar pentru asta. Dacă ești un utilizator Samsung nou, s-ar putea să te ajute în prima lună, dar dincolo de asta, chiar ai nevoie de o astfel de aplicație?

5. Obiective globale Samsung

Conceptul aplicației este excelent, deoarece oferă un spațiu în care poți dona organizațiilor caritabile sau poți viziona reclame care generează fonduri pentru acestea.

Totuși, nu este necesar să ai o aplicație dedicată exclusiv acestui lucru, deoarece există sute de site-uri web și platforme unde poți contribui.

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