Un ieșean plecat în străinătate, proprietar a trei mașini, a suferit un ȘOC la întoarcere. Ce se întâmplase cu autoturismele, cât a fost plecat

Un bărbat din Iaşi plecat în străinătate s-a întors în ţară, după patru luni, dar nu a mai găsit niciuna dintre cele trei mașini ale sale pe care le lăsase în parcarea unui supermarket din Iaşi.

Un individ s-a dat drept proprietarul acestora și a sunat la o firmă de tractări pentru a cere o platformă auto şi apoi a solicitat să fie duse la un parc de dezmembrări auto, unde le-a vândut.

Angajaţii de acolo nu și-au pus probleme că cel care le solicită serviciile nu ar fi adevăratul proprietar.

„Valoarea celor ce mi-au fost furate, să zicem în jur de 10.000 – 12.000 de euro. Când am sunat la Poliţie deja se ştia de acest caz în care o persoană, un nebun, a luat 10-15 maşini. Una nu o găsesc deloc, una am găsit-o, iar una, acum m-au sunat domnii de la Poliţie că s-ar putea să fie şi cea de-a treia găsită casată”, a mărturisit păgubitul, potrivit ObservatorNews.ro .

Suspectul alegea autoturismele care păreau să fi fost abandonate: maşini vechi, fără numere de înmatriculare sau pe care se așternuse praful.

De multe ori, urmărea dacă un autoturism nu e mutat o perioadă mai lungă de timp, bazându-se pe faptul că proprietarii nu vor mai încerca să le caute în momentul în care vor constata dispariţia lor.

Totodată, a profitat și de o „portiță” din legislație, aceea că nici firmele de tractări, nici cele de dezmembrări nu sunt obligate prin lege să ceară documentele vehiculelor. A semnat doar o declaraţie pe propria răspundere că vehiculele îi aparţin.

„Eu am fost sunat să transport maşinile. Nu ştiam ce face el, cu ce se ocupă. Păi… eu am stat să-l documentez pe om? Că nu sunt de la Poliţie să-i cer eu documente, acte. Mi-am dat seama, la un moment dat, când am văzut nu are cheie la o maşină şi era deschisă. Şi l-am întrebat: «Maşinile sunt ale tale?». «Da, că le-am cumpărat mai de mult»”, a precizat șoferul platformei auto, care a transformat mașinile.