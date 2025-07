4 IULIE, calendarul zilei: Cristina Țopescu ar fi împlinit 65 de ani/ Germania câștigă Campionatul Mondial de Fotbal pentru prima dată

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 4 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 4 iulie 1960, Cristina Țopescu a fost o jurnalistă și prezentatoare de televiziune din România, fiica renumitului comentator sportiv Cristian Țopescu. A debutat în televiziune în anii 1970, lucrând la TVR în emisiuni pentru copii și tineret. De-a lungul carierei sale, a fost cunoscută pentru stilul său sobru și profesionalismul în prezentarea știrilor. În perioada comunistă, Cristina Țopescu a încercat să fugă din România pentru a ajunge la mama ei în Germania, fiind prinsă și încarcerată în patru închisori diferite. A fost eliberată pe 19 decembrie 1989, în contextul Revoluției Române. Pe 12 ianuarie 2020, Cristina Țopescu a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. În momentul descoperirii, Cristina Țopescu locuia singură și era înconjurată de câinii săi.

În 1954, Germania de Vest a câștigat pentru prima dată Campionatul Mondial de Fotbal, într-un meci memorabil cunoscut sub numele de “Miracolul de la Berna”. Finala, desfășurată în Elveţia pe 4 iulie pe Stadionul Wankdorf, a fost o adevărată surpriză, Germania învingând Ungaria cu scorul de 3-2. Ungaria era la acea vreme echipa dominantă a fotbalului mondial, neînvinsă de aproape patru ani și cu o serie impresionantă de victorii. Finala a început cu Ungaria în avantaj, conducând cu 2-0 în primele 8 minute, dar Germania de Vest a revenit spectaculos. Prin golurile lui Max Morlock, Helmut Rahn (două goluri) și o apărare solidă, Germania a reușit să întoarcă scorul și să câștige. Această victorie a fost un moment definitoriu pentru Germania de Vest, oferind o stare de spirit pozitivă și un simbol al reconstrucției naționale după greutățile celui de-al Doilea Război Mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1790: George Everest 🇬🇧🏔 Cu un an înainte de moartea sa, numele său a fost dat de către Societatea Geografică Regală Vârfului XV, cel mai înalt vârf al lumii, deși Everest însuși era împotriva acestei practici, favorizând utilizarea denumirilor date de localnici

🎂1807: Giuseppe Garibaldi 🇮🇹🗣 general, om politic și patriot considerat, împreună cu Camillo Cavour, cu Victor-Emmanuel al II-lea și cu Giuseppe Mazzini, a fi unul dintre „părinții patriei” italiene

🎂1832: Lucien Quélet 🇫🇷🍄 Fondatorul asociației franceze de micologie Société mycologique de France a caracterizat peste 400 de specii de ciuperci

🎂1854: Victor Babeș 🇷🇴🧫 În colaborare cu Victor André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase) prin care a pus bazele moderne ale acestei științe

🎂1872: Calvin Coolidge 🇺🇸🗣 al 30-lea președinte al SUA a fost gazda Reginei Maria, însoțită de doi dintre copiii săi, Ileana și Nicolae, în vizita acesteia peste ocean din octombrie 1926

🎂1897: Costică Acsinte 🇷🇴📸 fotograf Odată cu începerea Primului Război Mondial, se înrolează voluntar ca fotograf de război. Experiențele trăite în această perioadă sunt redate de albumul fotografic personal ce conține 84 de pagini și 327 de fotografii, marea majoritate fiind însoțite de o scurtă descriere dactilografiată (albumul mai include desene/schițe, tăieturi din ziare). Printre cei fotografiați se regăsesc: Regele Ferdinand, Regina Maria, Prințul Carol, Generalul Berthelot sau Generalul Eremia Grigorescu

🎂1926: Alfredo Di Stéfano 🇦🇷🇪🇸⚽️ considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Este de obicei asociat cu Real Madrid și Ferenc Puskás, și a jucat un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europei de cinci ori în cinci sezoane consecutive începând cu 1956

🎂1938: Bill Withers 🇺🇸🎤 Lovely Day (1977)

🎂1952: Vladimir Tismăneanu 🇷🇴✒️politolog este obiectul unei intense controverse în urma numirii sale în aprilie 2006 ca președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, comisie care a redactat raportul prezentat de Traian Băsescu în plenul Parlamentului României pe 18 decembrie 2006

🎂1960: Cristina Țopescu 🇷🇴📺

🎂1960: Roland Ratzenberger 🇦🇹🏎 a decedat în urma accidentului suferit în calificările pentru Marele Premiu al Republicii San Marino, cu o zi înaintea accidentului lui Ayrton Senna (1994)

🎂1964: Elie Saab 🇱🇧👗 designer s-a consacrat în ceea ce privește prezentările de modă haute-couture

🎂1964: Edi Rama 🇦🇱🗣 politician albanez, prim-ministru

Decese 🕯

🕯️1826: John Adams 🇺🇸🗣 al 2-lea președinte SUA unul din fondatorii SUA, printre cei mai importanți susținători ai Războiului de Independență din Massachusetts și unul din diplomații americani majori ai anilor 1770

🕯️1826: Thomas Jefferson 🇺🇸🗣 al 3-lea președinte SUA unul dintre cei mai influenți dintre „părinții fondatori” ai SUA. A fost atât fondatorul, cât și liderul Partidului Democrat-Republican, care avea să domine scena politică americană pentru circa un sfert de secol, fiind precursorul Partidului Democrat de astăzi

🕯️1831: James Monroe 🇺🇸🗣 al 5-lea președinte SUA Perioada președinției sale a fost marcată de dispariția partizanatului politic datorată războiului americano-britanic din 1812, fiind ulterior cunoscută ca „Perioada bunelor sentimente”

🕯️1888: Dimitrie Lecca 🇷🇴✯ general, unul dintre complotiștii principali care l-au detronat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cel care a permis accesul conspiratorilor, dând semnalul loviturii de stat

🕯️1934: Marie Curie 🇵🇱🇫🇷☢️🧪 savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată Nobel. A fost singura care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite, fizică și chimie. A introdus în fizică termenul de radioactivitate

🕯️2003: Barry White 🇺🇸🎤 Câștigător a cinci premii Grammy; două hituri uriașe, „You’re the First, the Last, My Everything” și „Can’t Get Enough of Your Love, Babe”; vânzări de peste 100 de milioane de unități la nivel mondial

🕯️2011: Otto von Habsburg 🇦🇹♛ descendent al familiei de Habsburg și ultimul prinț moștenitor al Austro-Ungariei (până la 1918) și al Regatului Ungariei (până la 1946)

🕯️2011: Șerban Cantacuzino 🇷🇴🎬

🕯️2021: Luminița Gheorghiu 🇷🇴🎬 a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, pentru Poziția copilului (2013). A fost, de asemenea, invitata specială a organizatorilor Festivalului de la Cannes (2006) pentru Moartea domnului Lăzărescu

🕯️2020: Sebastián Athié 🇲🇽🎬 A devenit cunoscut pe larg când a jucat în telenovela Disney Channel, numită Unsprezece. A murit la doar 24 de ani, atac de cord

Evenimente📋

📋🇺🇸 Ziua Independenței; la 4 iulie 1776 a fost adoptată „Declaraţia de Independenţă” (redactată de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin şi John Adams) şi votată de reprezentanţii celor 13 colonii engleze din America de Nord; „Declaraţia” făcea un aspru rechizitoriu politicii britanice în colonii şi justifica desprinderea acestora de Marea Britanie

Calendar 🗒

🗒1054: O supernovă, numită SN 1054, este observată de către chinezi, japonezi, americanii nativi și astronomii persani arabi ca fiind suficient de luminoasă pentru a fi văzut în timpul zilei. Resturile sale formează Nebuloasa Crabului

🗒1456: Sultanul Mehmed al II-lea încearcă printr-o campanie fulger să subjuge Ungaria. Începe Asediul Belgradului

🗒1776: A fost adoptat documentul numit Declarație de independență a Statelor Unite ale Americii

🗒1827: Sclavia este abolită în statul New York

🗒1864: Decret domnesc privind înființarea Universității din București

🗒1876: S-a creat, la București, „Societatea Națională de Cruce Roșie din România”

🗒1914: Viena: au loc funeraliile Arhiducelui Franz Ferdinand și ale soției sale Sofia, la șase zile după asasinarea lor la Sarajevo

🗒1928: UK: Este acordat dreptul deplin de vot pentru femei

🗒1941: Trupele naziste au masacrat oameni de știință polonezi și scriitori în orașul Lwów (astăzi Liov, în Ucraina)

🗒1950: Prima emisie a postului de radio Europa Liberă

🗒1954: Germania câștigă Campionatul Mondial de Fotbal din Elveția pentru prima dată – 3:2 cu Ungaria

🗒1957: S-a înființat, la București, Arhiva Națională de Filme

🗒1960: A fost inaugurat noul steag american, în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al SUA, în august 1959

🗒1987: A intrat în funcțiune pasajul Lujerului, cu o lungime de 800 m, din care 400 m sunt acoperiți

🗒1999: Doi jefuitori de situri arheologice au găsit în Germania Discul ceresc de la Nebra, care este considerat a fi cea mai veche reprezentare concretă din lume a cerului

🗒2006: Coreea de Nord testează patru rachete cu rază scurtă, una cu rază medie și una cu rază lungă de acțiune Taepodong-2

