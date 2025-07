Ilie Bolojan: „Îi rog pe români să aibă încredere că putem trece peste această perioadă”

Ilie Bolojan a fost invitat în platoul de la Antena 3. El a vorbit despre situația actuală a României și spune că îi „roagă” pe români să aibă încredere că putem trece peste această perioadă. De asemenea, premierul spune că, pentru el, este o onoare să își asume toate aceste responsabilități: „este o onoare pentru mine să fac ceea ce pot eu pentru țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

-Avem două posibilități. Să luăm aceste măsuri în așa fel încât, cu toate costurile care vor apărea, să trecem țara prin această situație, în așa fel încât economia să funcționeze, pensiile și salariile să fie plătite, și să creăm condiții pentru ne reveni sau avem a doua abordare, să facem ce am făcut până acum, să nu recunoaștem problemele, să nu acționăm și să ajungem cu spatele la zid, situație în care am fi ajuns într-un blocaj de împrumuturi, într-o criză care nu e doar bugetară, am fi intrat într-o criză economică, ceea ce ar fi însemnat costuri mult mai mari pentru toți românii. Și îi rog pe români să aibă încredere că putem trece peste această perioadă și eu am încredere în România, am încredere în români și cred că după această perioadă dificilă vom pune România pe drumul cel bun și vom vedea schimbări importante în economie, în comportamente, și o direcție în care se va mișca țara, care va fi o recâștigare de credibilitate și de speranță în România.

-Sunteți conștient că la finalul acestui efort ați putea să fiți un om lovit și plin de cicatrici?

-Am spus că acest Guvern este foarte probabil un Guvern de sacrificiu, dar poate sună prost de la noi, de la oamenii politici, când țara are nevoie să-ți asumi răspunderea, nu poți să dezertezi în astfel de situații și când e bine toată lumea dorește o poziție importantă. Dar când e rău, și acum nu este foarte bine, trebuie să-ți asumi aceste responsabilități, și așa a fost situația și a trebuit să-mi asum această responsabilitate, nu fug de ea, este o onoare pentru mine să fac ceea ce pot eu pentru țara noastră.