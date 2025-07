Ion Cristoiu: „Bolojan a fost lider PNL și pe vremea lui Ciucă. Putea să facă o conferință de presă și să spună ce e greșit”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a criticat apariția publică a lui Ilie Bolojan, susținând că măsurile anunțate par inspirate dintr-un calcul contabil, nu dintr-o strategie politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu susține că nu e logic ca aceiași oameni politici care au guvernat până acum să descopere brusc probleme grave, fără să le fi semnalat anterior.

„Pentru că, hai să o luăm logic. La putere din 2021 au fost două partide, PSD și PNL. Unul l-a avut premier Ciucă, unul l-a avut premier Ciolacu. Aceste două partide au susținut, până a venit Bolojan, că toate sunt bune. Da? Am înțeles. Deodată, aceleași partide, că sunt aceleași, ba chiar aceiași oameni, pentru că domnul Bolojan era în PNL la vremea respectivă, chiar dacă nu era președinte, era în PNL, da? Nu l-am auzit zicând atunci când era el în PNL, ba, bate câmpii Ciucă, spunând că e bine, da?”, spune Cristoiu.

Publicistul a remarcat tăcerea lui Ilie Bolojan în timpul guvernării lui Nicolae Ciucă, deși era un lider important în partid.

„Marius, el a fost lider PNL și pe vremea lui Ciucă. Nu l-am auzit pe vremea lui Ciucă spunând, făcând conferințe de presă, că putea să facă, că am înțeles, că e un om demn. Să spună că tot ce se întâmplă acum e o prostie, crește deficitul bugetar. Eu cred că PNL trebuie să plece din coaliție ca să rezolve deficitul bugetar. Ne-am trezit peste noapte cu problema asta.”, afirmă invitatul.

Ilie Bolojan nu transmite nimic, afirmă Cristoiu, iar discursul său pare mai degrabă contabilicesc.

„Reală sau inventată, problema este că asemenea măsuri, care sunt sălbatice, ele nu pot fi decât măsuri luate de politicieni. Ori așa cum a ținut el conferința de presă, eu n-am înțeles nimic. Adică am citit-o. Deci e o conferință de presă a unui contabil mărunt. Dacă ai observat, ei au mers în felul următor. Bă, ne mai trebuie un milion de euro. De unde luăm? De la burse, da? Nu contează. Dar alea de unde le luăm, da?”, declară invitatul.

În final, Cristoiu a comparat situația de acum cu cea de pe vremea fostului președinte Traian Băsescu.

„Iar în materie de comunicare el are o mare problemă. Și Nicușor, el nu e politician, nu are carismă. Adică… Și nu numai că nu are carismă. Gândește-te că în 2010, când a fost o criză asemănătoare, cel care a preluat-o a fost Traian Băsescu, care și-a aruncat în joc tot capitalul politic.”, conchide Ion Cristoiu.