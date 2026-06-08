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Un jandarm i-a scos nouă dinți unui șofer beat, la secție. Ce pedeapsă va suporta omul legii

Un jandarm i-a scos nouă dinți unui șofer beat, la secție. Ce pedeapsă va suporta omul legii
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Un jandarm va fi dat afară după ce a bătut un șofer amețit la secție. Cei trei pumni aplicați de jandarm fără niciun motiv aparent l-a lăsat pe șofer fără nouă dinți.

Cererea sa de acordare a unor despăgubiri a fost însă respinsă de judecători, pentru că victima nu și-a pus alții, scrie Ziarul de Iași.

În seara zilei de 29 mai 2021, barmanul unei săli de jocuri din centrul comunei Răducăneni a sunat la Serviciul 112 pentru a anunța că un șofer amețit circulă prin localitate. O patrulă formată dintr-un polițist și un jandarm a identificat autoturismul, oprit pe un drum secundar. Șoferul vorbea la telefon. Oamenii legii l-au așteptat să termine înainte de a-l lua la întrebări. Omul a recunoscut că băuse, dar a refuzat să sufle în etilotest sau să i se recolteze probe de sânge, invocând faptul că autoturismul era staționar și nu fusese oprit în trafic. În consecință, șoferul a fost condus la secția de poliție din comună, în jurul orei 19.

Înainte de a da declarații, șoferul a cerut să i se permită să meargă la WC. A urmat apoi un dialog al surzilor, polițiștii spunându-i că fusese văzut urcând la volan și conducând, iar șoferul insistând că mașina era oprită atunci când fusese interpelat. Condusese, dar foarte puțin și oprise pentru a da un telefon, astfel încât să vină cineva să-l ia de acolo. La interogatoriu a asistat și plutonierul adjutant Sergiu Costăchescu, acesta luându-l peste picior pe șofer, îngânându-l și ironizându-l. După vreo 20 de minute, Constantinescu a cerut iar voie să meargă la toaletă. La întoarcere, și-a pierdut echilibrul, fiind aproape să cadă. Jandarmul l-a luat la mișto, iar șoferul l-a acuzat că i-a pus piedică.

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