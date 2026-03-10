Un incident violent a avut loc în localitatea Secu, din apropierea municipiului Reșița, unde un echipaj de poliție a fost atacat în timpul unei intervenții. Agenții ajunseseră la fața locului după ce la numărul de urgență 112 a fost făcut un apel care anunța că o femeie ar fi fost agresată.

Polițist agresat de doi tineri

Polițiștii de la Ordine Publică au mers imediat în zonă pentru a verifica situația și pentru a aplana conflictul. În momentul intervenției, oamenii legii s-au trezit în mijlocul unei încăierări, iar tensiunile au degenerat rapid, conform, Opinia Timișoarei.

În timpul intervenției, unul dintre polițiști a fost lovit de doi tineri care se aflau în zona conflictului. Incidentul a dus la deschiderea unui dosar penal, iar unul dintre agresori a fost reținut.

„În timp ce polițiștii interveneau pentru aplanarea stării conflictuale, unul dintre ei a fost agresat fizic de doi bărbați, în vârstă de 19 și 24 de ani.

În urma probatoriului administrat, la data de 9 martie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului în vârstă de 24 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă”, transmit reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Caraș‑Severin.

