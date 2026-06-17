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Un șofer ieșean și-a distrus mașina când a intrat de pe o uliță sătească pe un drum județean. Ce s-a întâmplat după 5 ani de procese

Un șofer ieșean și-a distrus mașina când a intrat de pe o uliță sătească pe un drum județean. Ce s-a întâmplat după 5 ani de procese
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Un șofer ieșean și-a avariat mașina după ce a intrat de pe o uliță sătească pe un drum județean aflat în lucru. Diferența de nivel a carosabilului a dus la un incident pentru care asigurătorul a cerut despăgubiri Consiliului Județean. După cinci ani de procese, cazul a fost soluționat de Judecătorie.

În sesizarea depusă la Judecătorie, Omniasig SA a arătat că un Mercedes-Benz 350D 4Matic, aflat în leasing, a fost avariat pe 20 iulie 2021 la intrarea pe DJ 282 din satul Horlești. Diferența de nivel de aproximativ 30 de centimetri, în contextul lucrărilor de reabilitare ale drumului, a dus la impactul cu partea frontală a mașinii. În urma incidentului au fost necesare mai multe reparații, inclusiv înlocuirea unor componente ale caroseriei și sistemului frontal. Spoilerul inferior față, carenajul roților din față, galeria radiatorului și capitonajul față și mijloc au trebuit să fie înlocuite.

Un șofer ieșean și-a distrus mașina când a intrat de pe o uliță sătească pe un drum județean. Ce s-a întâmplat după 5 ani de procese

Procesul se întinde deja pe 5 ani

Asiguratorii au cerut plata reparațiilor

Autoturismul era asigurat CASCO, iar Omniasig a plătit reparațiile, în valoare de 3.752 de lei. Ulterior, asiguratorii au solicitat-o în instanță. Asigurătorul a chemat în judecată administratorul drumului, Consiliul Județean și mai multe autorități locale. Printre pârâți s-au numărat atât Primăria Rediu, cât și Primăria Horlești, pe fondul unor confuzii privind traseul drumurilor, scrie Ziarul de Iași.

Autoritățile locale au precizat că în județ există mai multe localități cu numele Horlești. Incidentul nu a avut loc în comuna Horlești, ci în satul Horlești din comuna Rediu. DJADP a susținut că drumul nu era în administrarea sa la momentul accidentului. Acesta fusese transferat Consiliului Județean pentru modernizare, iar lucrările erau în desfășurare în iulie 2021.

DJADP a susținut că avariile ar fi fost cauzate de gropi de pe drumul comunal, nu de pe drumul județean. Consiliul Județean a cerut respingerea acțiunii, invocând lipsa dovezilor privind denivelarea și starea anterioară a mașinii. CJ a mai arătat că nu este clară nici conduita șoferului în momentul incidentului. Potrivit legii, răspunderea civilă presupune existența unui prejudiciu, a unei fapte ilicite și a legăturii de cauzalitate dintre ele.

Consiliul Județean, obligat la plata celor 3.752 lei

În cele din urmă, sentința a fost contestată. Judecătoria a considerat că există o faptă ilicită, constând în diferența de nivel dintre drumul județean și strada Vitejilor. Responsabilitatea a fost atribuită Consiliului Județean, ca administrator al drumului aflat în reabilitare. Instanța a obligat CJ la plata sumei de 3.752 de lei către Omniasig. Decizia a fost contestată, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului pentru judecarea apelului.

„Drumul județean DJ 282, care a fost reabilitat prin refacerea stratului de uzură (s-a turnat un covor asfaltic nou, fără racordarea suprafețelor de uzură de pe cele două căi de rulare), are o diferență mare de nivel față de str. Vitejilor, care nu are covor asfaltic, fiind un drum pietruit. În lipsa racordării celor două suprafețe carosabile, vehiculele care vin dinspre str. Vitejilor spre DJ 282, pe lângă rampă, trebuie să urce și pe stratul de uzură cu care a fost reabilitat drumul județean”, au explicat judecătorii.

Sursă foto: arhiva Gandul

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