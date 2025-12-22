Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească

Un nou incident în care este implicat un refugiat din Ucraina zguduie Polonia. De data aceasta, s-a petrecut totul în Cracovia, acolo unde duminică dimineață, în jurul orei 5:00, în centrul orașului, un cetățean ucrainean aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a intrat cu mașina într-o biserică.

Lăcașul de cult pe care l-a lovit este Biserica Sfânta Cruce, un monument istoric ce datează din secolul al XIV-lea.

Un monument gotic de mare valoare

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Regional de Poliție din Cracovia și citate de publicația locală Onet, mașina implicată în accident era un Volkswagen. Impactul a fost unul extrem de puternic. Autoturismul condus de cetățeanul ucrainean a rămas suspendat pe gardul bisericii, iar o porțiune din zidul lăcașului a fost avariată.

Accidentul s-a produs la doar câteva sute de metri de Piața Centrală a Cracoviei și în apropierea Teatrului „Juliusz Słowacki”.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.

Oamenii legii sosiți la fața locului au așteptat ca șoferul să se trezească din beție, la propriu, înainte să-l ducă în arest. Șoferul avea o alcoolemie de 1,7 la mie și a fost reținut de polițiști. Cel mai probabil, bărbatul va fi pus sub acuzare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, dar și pentru distrugerea unui monument istoric.

Ancheta este în desfășurare.

W niedzielny poranek kierowca samochodu staranował ogrodzenie kościoła pw. św. Krzyża. Był pod wpływem alkoholu, został zatrzymany. https://t.co/0wGGbJbFl9 — LoveKraków.pl (@lovekrakow) December 21, 2025

Biserica Sfânta Cruce este printre cele mai vechi și importante lăcașuri religioase din Polonia. Ridicată din piatră în secolul al XIV-lea, este un exemplu remarcabil de arhitectură gotică. Interiorul se remarcă prin bolta în formă de palmier, susținută de un singur pilon central.

Pentru că face parte din patrimoniul istoric al Orașului Vechi Cracovia, biserica va avea nevoie de măsuri speciale pentru reparație.

