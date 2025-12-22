Prima pagină » Actualitate » Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească

Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească

22 dec. 2025, 14:26, Actualitate
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică / Sursa FOTO: x.com/lovekrakow

Un nou incident în care este implicat un refugiat din Ucraina zguduie Polonia. De data aceasta, s-a petrecut totul în Cracovia, acolo unde duminică dimineață, în jurul orei 5:00, în centrul orașului, un cetățean ucrainean aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a intrat cu mașina într-o biserică.

Lăcașul de cult pe care l-a lovit este Biserica Sfânta Cruce, un monument istoric ce datează din secolul al XIV-lea.

Un monument gotic de mare valoare

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Regional de Poliție din Cracovia și citate de publicația locală Onet, mașina implicată în accident era un Volkswagen. Impactul a fost unul extrem de puternic. Autoturismul condus de cetățeanul ucrainean a rămas suspendat pe gardul bisericii, iar o porțiune din zidul lăcașului a fost avariată.

Accidentul s-a produs la doar câteva sute de metri de Piața Centrală a Cracoviei și în apropierea Teatrului „Juliusz Słowacki”.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.

Oamenii legii sosiți la fața locului au așteptat ca șoferul să se trezească din beție, la propriu, înainte să-l ducă în arest. Șoferul avea o alcoolemie de 1,7 la mie și a fost reținut de polițiști.  Cel mai probabil, bărbatul va fi pus sub acuzare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, dar și pentru distrugerea unui monument istoric.

Ancheta este în desfășurare.

Biserica Sfânta Cruce este printre cele mai vechi și importante lăcașuri religioase din Polonia. Ridicată din piatră în secolul al XIV-lea, este un exemplu remarcabil de arhitectură gotică. Interiorul se remarcă prin bolta în formă de palmier, susținută de un singur pilon central.

Pentru că face parte din patrimoniul istoric al Orașului Vechi Cracovia, biserica va avea nevoie  de măsuri speciale pentru reparație.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Incident ȘOCANT în Satu Mare: Un ucrainean beat a creat panică într-un parc, după ce a amenințat cu pistolul mai mulți trecători

VIDEO | Șofer ucrainean, prins beat la volanul unei cisterne cu 20 de tone de GPL. Conducea haotic pe Autostrada Soarelui

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
13:54
Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
ULTIMA ORĂ Haos în fața Ministerului de Finanțe. Protestatarii ELCEN au vrut să dea năvală în clădire și au forțat intrarea
13:33
Haos în fața Ministerului de Finanțe. Protestatarii ELCEN au vrut să dea năvală în clădire și au forțat intrarea
POLITICĂ Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”
13:27
Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”
TRAGEDIE Tragedie înainte de Crăciun. Un inginer român a murit după ce a căzut de la 12 metri pe un șantier în Franța
12:44
Tragedie înainte de Crăciun. Un inginer român a murit după ce a căzut de la 12 metri pe un șantier în Franța
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
CONTROVERSĂ Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
14:14
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
SPORT Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
14:13
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”

Cele mai noi