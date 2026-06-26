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Un urs a fost împușcat în curtea unui spital din Brașov, după ce a intrat în containerul de gunoi. Nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase

Un urs a fost împușcat în curtea unui spital din Brașov, după ce a intrat în containerul de gunoi. Nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase
sursa foto: News.ro
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Un urs a fost împușcat vineri în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare, scrie News.ro.

Prezența ursului a fost semnalată în jurul orei 11.50, printr-un apel la 112. Animalul sălbatic se afla în curtea Spitalului Sf. Constantin din Brașov.

„Viceprimarul Dan Ghiţă a solicitat intervenţia conform OUG 81/2021, fapt pentru care s-a convocat echipa de intervenţie”, a anunțat, vineri, Primăria Braşov.

Echipa de intervenție care s-a deplasat la fața locului a folosit mijloace acustice și luminoase pentru a îndepărta ursul, însă acesta nu a răspuns la ele.

Ursul era în containerul de deșeuri din incinta spitalului.

S-a luat apoi decizia împușcării, care a fost pusă în aplicare de reprezentanții fondului cinegetic.

Specialiștii spun că ar fi vorba de o ursoaică de 2-3 ani, a cărei prezență a mai fost semnalată în cimitirul din Noua. Menționăm că acesta este al doilea urs împușcat în mai puțin de o lună în Brașov.

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