Varujan Vosganian anunță că liberalii din ALDE vor boicota Congresul Extraordinar al PNL. Bolojan, comparat cu Lenin

Varujan Vosganian, fost lider ALDE, anunță că membrii Partidului Național Liberal proveniți din formațiunea pe care el a condus-o, nu vor lua parte la Congresul Extraordinar al PNL, programat pentru azi, 21 iunie. Decizia vine pe fondul unui conflict mai vechi privind respectarea protocolului de fuziune dintre cele două formațiuni politice.

Concret, Vosganian acuză că protocolul semnat în momentul fuziunii prin absorbție a ALDE în PNL, în 2024, prevedea menținerea tuturor înțelegerilor negociate. Printre acestea, inclusiv reprezentarea în structurile de conducere ale partidului, până la organizarea următorului Congres ordinar al liberalilor, estimat pentru anul 2027.

Bolojan, comparat cu Lenin

În opinia lui Varujan Vosganian, președintele PNL, Ilie Bolojan, se comportă precum Vladimir Ilici Lenin. Potrivit acestuia, lucrurile s-au schimbat din momentul în care premierul demis a ajuns președinte interimar al PNL.

„ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar, care va avea loc, probabil, în anul 2027.

Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el”, a transmis, pe Facebook, Varujan Vosganian.

Fostul ministru al Economiei susține că Ilie Bolojan le-a comunicat reprezentanților ALDE că nu va respecta prevederile protocolului deoarece documentul are semnătura lui Nicolae Ciucă, ex-președinte PNL.

Boicot la Congresul Extraordinar al PNL

Vosganian a precizat că membrii proveniți din ALDE au adoptat aceeași poziție și la Congresul extraordinar, organizat în vara anului trecut. Atunci, Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte al partidului.

„Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025, când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte. Nu vom participa nici la acesta și vom păstra aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a transmis fostul lider ALDE.