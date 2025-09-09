Saga LISTEI SOROS în zorii democrației continuă. Deși se bazau pe un concept sofisticat – Open society / Societatea deschisă – și susțineau că luptă pentru consolidarea democrației, emergentă în România după lunga perioadă de comunism -, stipendiile oferite de fundațiile Soros aveau și o subtilă componentă ideologică. Începând din 1993, numele sonore ale beneficiarilor de burse Soros în România devin tot mai dese, putându-se vorbi de un adevărat fenomen social.

Miliardarul american George Soros a fost una dintre primele personalități străine care au descins în România la scurt timp după Revoluție, acesta aterizând pe Aeroportul Otopeni încă din ianuarie 1990. Restul e istorie.

Andreea Esca și Dan-Cristian Turturică au beneficat de stagii generos plătite la CNN

Mass-media, arta și cultura, mediul academic și universitar, societatea civilă se conectează rapid la generoasele stagii și stipendii puse la dispoziție de organizațiile înființate imediat după Revoluție de rețeaua Soros, în România.

Aflată la debutul carierei ca angajată a televiziunii SOTI (viitoarea Pro TV), Andreea Esca a beneficiat de un stagiu de pregătire la faimoasa televiziune americană CNN (ca și colegul ei Lucian Mîndruță în 1992). Valoarea bursei a fost de 1.126 USD, arată raportul financiar pe anul 1994, o sumă apreciabilă în acea perioadă.

Un alt jurnalist faimos, Dan-Cristian Turturică, actualul PDG al Televiziunii Naționale, este un alt beneficiar al unui stagiu de formare la aceeași CNN. Acesta a fost trimis la studii timp de 2 ani, în California, în perioada în care era angajat al Tele7 abc – unul din primele posturi private de televiziune din România.

Macovei, Aurescu, Renate Weber și Alina Mungiu – prezenți și pe ei pe liste

În egală măsură, de burse au beneficiat și fostul ministru de Justiție Monica Macovei (foto), fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu, fostul Avocat al Poporului Renate Weber, Alina Mungiu. Academiciana Alina Mungiu Pippidi este prezentă în anul 1993, alături de un colectiv, în cadrul unei Research Support Scheme.

Printre alte nume celebre prezente pe lista aferentă anului 1994 se mai numără: soții Virgil Ierunca și Monica Lovinescu, scriitorul și politicianul Varujan Vosganian, Corina Șuteu, istoricul Marius Oprea, scriitorii Paul Goma, Nicolae Breban, Mariana Șora, Miron Radu Paraschivescu, Bedros Horasangian și Magda Cârneci, politologul Dan Pavel, Germina Nagîț, cadrul universitar Mihaela Miroiu, doctorul Octavian Jurma, judecătoarea Viorica Costiniu, Andrei Cornea, academicienii Andrei Pippidi (soțul Alinei Mungiu) și Andrei Marga, criticul literar Adrian Marino, dar și mama Oliviei Steer – Lavinia Steer.

Actorul Marcel Iureș a primit aproape 4.000 de dolari, o sumă fabuloasă la acea vreme, în 1993, în timp ce, în anul 1994, figurează pe liste un alt actor cunoscut, Florin Piersic Jr.

Scriitorul și politologul Dan Pavel figurează și el pe listă, alături de colectivul Centrului pentru Analiză Politică al Universității Babes Bolyai.

De asemenea, în 1994, listele îi mai includ pe scriitorii Ștefan Augustin Doinaș, Mircea Mihăieș, Gabriela Adameșteanu, I. D. Sîrbu, Marian Papahagi, actorul Dan Puric sau regizorii Tompa Gabor și Mircea Daneliuc.

Editura Humanitas, o abonată la granturile SOROS

Întrucât Fundațiile Soros acordau un interes aparte susținerii artelor și disciplinelor umaniste, începând din 1192 filosofii Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu și H.R. Patapievici se numără constant pe Listele Soros.

Un mare beneficiar al resurselor oferite de miliardarul american este, începând din 1992, Editura Humanitas. În 1993, fosta Editură Politică – preluată de Gabriel Liiceanu după o procedură controversată (așa cum scria presa vremii, achiziția ar fi fost facilitată de bunul prieten al lui Liceeanu, Andrei Pleșu, la acel moment ministru al Culturii) – a primit suma de 4.550 USD, o sumă fabuloasă pentru acele vremuri. Însă, stipendiile încep încă din 1992, fiind destinate susținerii activităților editoriale ale afacerii lui Liiceanu.

Soțul useristei Clotilde Armand este și el pe listă. Bulai și Pieleanu, sume impresionante

De regulă, listele de granturi și burse de cercetare oferite de Fundația Soros pentru O Societate Deschisă au inclus, începând din anul 1990, numeroși cercetători și oameni de știință. Printre aceștia se numără și Sergiu Motoianu, soțul fostului primar al sectorului 1, Clotilde Armand.

Matematicianul este un bun prieten al actualului președinte, făcând parte din cercul apropiat al acestuia în timpul studiilor lor în Franța, alături de fratele său Andrei Motoianu, cu o carieră prodigioasă. Așa cum a scris ieri Gândul, Nicușor Dan a figurat și el cu o bursă de 100 dolari în 1992, pe vremea când era student în România.

Listele complete cu bursieri Soros aferente anilor 1993, 1995 și 1996 sunt prezentate pe site-ul jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob.

