Adrian Veștea dă semnalul „răscoalei” în PNL, după votul de încredere dat de liberali Guvernului Niculescu. Acesta critică decizia conducerii PNL de a susține Guvernul propus de Luca Niculescu, pe care îl descrie drept unul „monocolor PSD”. Reacția vine după ce, în cadrul ședinței BPN, liberalii au decis să acorde un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu-PSD.

El susține că aleșii locali liberali sunt lăsați fără sprijin politic și guvernamental din cauza conducerii centrale.

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„Așadar, aici s-a ajuns… Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții „tehnocrate”. Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire.

Această decizie vine, desigur, spre „bucuria” aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri”, spune Adrian Veștea pe Facebook.

Adrian Veștea spune că administrațiile locale au avut un an dificil, marcat de aprobarea întârziată a bugetului, incertitudini privind investițiile și blocaje administrative. El amintește că, în iunie, Ilie Bolojan și apropiații săi se opuneau menținerii PNL la guvernare și amenințau cu excluderea celor care susțineau această variantă.

„Am spus-o și în ședința de astăzi: pentru administrațiile publice locale, anul acesta a fost unul extrem de dificil. Aprobarea întârziată a bugetului, incertitudinea privind investițiile și blocajele administrative au afectat numeroase comunități. În administrația locală, consecințele deciziilor politice nu se măsoară în declarații și conferințe de presă, ci în investiții amânate, proiecte blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni. În iunie, când premierul desemnat era un liberal, iar PNL avea o prezență consistentă în guvernul propus de acesta, domnul Bolojan și apropiații săi se opuneau vehement, amenințând inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare”, a continuat Veștea.

„În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD”

Adrian Veștea acuză gruparea condusă de Ilie Bolojan de contradicții în relația cu PSD, după ce PNL a anunțat că va vota Guvernul propus de Luca Niculescu. El susține că partidul ar trebui să participe la guvernare și critică rigiditatea politică, orgoliile personale și sancționarea vocilor disidente din PNL.

„Pentru a se ajunge acum… unde? În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat! Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept „trădare”, susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali, a devenit brusc un act de „responsabilitate”, în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Contradicția este evidentă. Iar consecințele sunt cât se poate de serioase. Am atras atenția de mai multă vreme că realitatea aritmeticii parlamentare nu poate fi ignorată, indiferent cine conduce partidul.

Atunci când nu deții o majoritate de peste 50%, negocierile și compromisurile politice sunt inevitabile. Tocmai de aceea, am susținut inclusiv în ședința partidului că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Dar interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei. Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru. O atitudine de tipul „dacă realitatea mă contrazice, cu atât mai rău pentru realitate”, pe care o regăsim în abordarea domnului Bolojan și a celor din jurul său, reflectă o rigiditate politică profund contraproductivă. Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”, a scris Veștea.

„Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”

Adrian Veștea a susținut că a mai menționat o problemă, astăzi, în timpul ședinței BPN. El precizează că este membru PNL de 30 de ani și cere respectarea libertății de opinie și a aleșilor locali care au câștigat încrederea cetățenilor. El avertizează că partidul condus de Bolojan riscă un declin major și invocă posibilitatea repetării destinului PNȚCD. Veștea cere PNL să își regăsească identitatea și să își asculte liderii locali în perspectiva alegerilor din 2028.

„Și mai există o problemă pe care am ridicat-o astăzi: respectul față de oamenii care au construit partidul și care au demonstrat, prin votul cetățenilor, că se bucură de încrederea comunităților pe care le reprezintă. Sunt membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani. În tot acest timp am considerat că libertatea de opinie și dreptul de a exprima o poziție diferită sunt valori fundamentale ale unui partid liberal. Meritocrația nu poate însemna doar apropierea de conducerea centrală. Ea trebuie să însemne competență, rezultate, asumare și capacitatea de a câștiga încrederea cetățenilor. Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale. Să construiască punți de dialog, nu să transforme opiniile diferite în motive de sancționare. Este regretabil că s-au pierdut atâtea luni într-un moment în care România nu își permite să piardă nici măcar o săptămână. Iar costurile incertitudinii politice și ale dificultăților economice sunt suportate de cetățeni, administrațiile locale și mediul de afaceri. La fel de îngrijorătoare este situația PNL. Evoluția partidului în sondajele de opinie și slăbirea poziției sale politice ridică serioase semne de întrebare privind direcția în care este condus. Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite. PNL trebuie să își regăsească valorile, identitatea și să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028. Avem primari, președinți de consilii județene și aleși locali care au demonstrat că știu să câștige alegeri și să obțină rezultate concrete. Acești oameni trebuie ascultați și respectați, nu marginalizați. Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate. PNL are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă. Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea. Are nevoie de lideri puternici, dar puterea unui lider se măsoară prin capacitatea de a aduce oamenii împreună, nu prin numărul celor pe care reușește să îi reducă la tăcere. Iar întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, cu toată responsabilitatea, este una cât se poate de simplă: Asta ne dorim, colegi liberali? Acesta este viitorul pe care îl acceptăm pentru Partidul Național Liberal?”, a conchis Adrian Veștea.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto