Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, pe care PNL nu l-a votat pentru funcția de premier, a luat cuvântul în ședința decisivă a liberalilor în care hotărăsc dacă vor susține Guvernul Niculescu. Acesta i-a reproșat lui Ilie Bolojan și altor lideri liberali atitudinea față de colegii care au opinii diferite și a criticat faptul că unii membri ai partidului îi contestă pe cei care au obținut rezultate electorale.

Chiar dacă liderul PNL, Ilie Bolojan, a dat ordin ca Guvernul Luca Niculescu să fie votat de liberali, lucrurile nu sunt deloc liniştite în partid. În discursul său, Adrian Veștea a susținut că votul pentru noul Executiv reprezintă o soluție importantă și a cerut responsabilitate din partea colegilor săi.

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„Cu siguranță că noi, fiecare dintre noi, trebuie să fim responsabili. Iar în acest moment, consider că este o soluție extrem de importantă ca acest guvern să fie votat”, a declarat Adrian Veștea în ședința liberalilor.

Veștea i-a reproșat lui Bolojan și altor lideri că îi critică pe liberalii cu opinii diferite

Președintele CJ Brașov a criticat atitudinea unor colegi de partid față de liberalii care au opinii diferite. Veștea a susținut că dezacordurile din interiorul PNL nu justifică atacurile la adresa celor care au obținut rezultate în alegeri.

„Din altă perspectivă a acestui cuvânt, cum e responsabilitatea, cred că ceea ce a spus domnul primar Boc este un lucru foarte bun. Cred că a trebuit să ne responsabilizăm. Chiar dacă avem opinii diferite, chiar dacă avem viziuni diferite, nu cred că sunt în măsură anumiți colegi, fiindcă vorbim de meritocrație, domnule președinte, care în viața lor n-au câștigat poate și s-au ascuns permanent pe liste.”

Adrian Veștea a făcut referire la membrii partidului care, în opinia sa, nu au câștigat alegeri în nume propriu, dar îi critică pe colegii lor. El a amintit că nu a candidat niciodată într-o alianță cu PSD și că, în 2024, pe când ocupa funcția de ministru, i s-a cerut să candideze atât pentru Primăria Brașov, cât și pentru președinția Consiliului Județean.

„În ceea ce mă privește, eu n-am candidat niciodată cu PSD-ul și n-am făcut niciodată o alianță pentru a candida, deși mi s-a impus acest lucru. Și colegii mei o știu foarte bine la nivelul Biroului Permanent Național. În anul 2024, în perioada în care eram ministru, ni s-a impus să candidăm și la municipiul Brașov, și la județ. Nu am făcut acest lucru, că am câștigat și am demonstrat.”

Veștea a criticat și poziția lui Alexandru Muraru, pe care l-a acuzat că îi judecă pe alți liberali, deși nu a obținut rezultate electorale comparabile. El a susținut că este imoral ca persoane care au pierdut alegeri să le reproșeze altora opiniile politice.

„Nu cred că sunt în măsură anumiți colegi… Și când l-am văzut pe domnul Muraru, și îl văd des luând public cuvântul, cred că este imoral ca un om sau mai mulți colegi care, la viața lor, au pierdut alegeri și nu sunt în stare să câștige, să ne critice pentru opiniile pe care le-am exprimat unii dintre noi. Eu sunt în Partidul Național Liberal de 30 de ani și am avut permanent dreptul la opinii. Nu cred că acest drept poate să mi-l ia sau să mi-l catalogheze vreun coleg de partid într-o formă sau alta”, a afirmat Adrian Veștea.

Adrian Veștea acuză probleme grave în administrațiile locale

Veștea a criticat și modul în care Guvernul Bolojan a gestionat relația cu autoritățile locale. Acesta a susținut că lipsa unui buget clar și a unei liste de investiții a afectat activitatea administrațiilor locale, inclusiv capacitatea acestora de a demara procedurile de achiziție încă de la începutul anului.

„Cred că ar trebui să fim conștienți cu toții că anul acesta pentru toate autoritățile publice locale a fost un dezastru. Faptul că bugetul s-a aprobat atât de târziu, faptul că n-am avut listă de investiții, faptul că n-am avut posibilitatea să facem procedurile de achiziție încă din ianuarie, ne-a dus într-o situație critică”.

Veștea cere PNL să-și găsească propriii lideri pentru alegerile din 2028

Adrian Veștea a criticat și parteneriatul dintre PNL și USR. În opinia sa, această formulă politică nu a oferit perspectiva de care liberalii aveau nevoie, iar partidul trebuie să își definească mai clar valorile și să își aleagă liderii capabili să îl reprezinte în următoarele confruntări electorale.