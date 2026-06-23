Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist.
Iată ce a pățit Mahmoud Chaher la dosarul de obținere a cetățeniei române.
„Ideea este că o cetățenie durează 6 luni până să o obții, dar ca un sirian, durează 6 ani, până să facă verificările despre tine.
E o hârtie pe care ți-o cere acolo, la dosarul de cetățenie, în care spune că trebuie să ai o dovadă de un cazier că tu nu ai făcut niciun atentat în nicio țară.
Adică tu trebuie să călătorești în 200 și ceva de țări, să ai un cazier de la fiecare țară, ca să poți să obții cetățenia română.
Dacă nu poți să obții chestia asta, poți să faci o declarație pe propria răspundere, ca să zici că eu nu am făcut niciun atac…”, a povestit Mahmoud Chaher, concurent într-o emisiune de stand-up comedy.
„Te rog mult, oprește-te aici. E material pentru viitorul număr”, a glumit comedianul Teo, aflat la jurizare.
Un cetățean sirian poate obține cetățenia română la cerere prin naturalizare (conform art. 8 din Legea nr. 21/1991), dacă îndeplinește condițiile de rezidență, integrare și legalitate pe teritoriul României.
Pentru a putea depune dosarul, cetățeanul sirian trebuie să împlinească una dintre următoarele cerințe de timp:8 ani de rezidență legală continuă în România.5 ani de căsătorie continuă și conviețuire cu un cetățean român.
Notă: Aceste termene se pot reduce la jumătate dacă solicitantul este o personalitate recunoscută internațional, a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro sau are statutul de refugiat.
Pe lângă durata șederii, solicitantul sirian trebuie să dovedească:
Dosarul final se depune la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) și cuprinde:
Procedura implică documente oficiale emise de autoritățile siriene. Acestea trebuie verificate cu atenție înainte de traducere, deoarece legislația română impune condiții stricte de supralegalizare sau apostilare în funcție de tratatele în vigoare. Toate programările oficiale și formularele tipizate pot fi consultate în mod direct pe Website-ul ANC sau prin ghidul de servicii publice disponibil pe platforma oficială de guvernare E-Direct Guvernul României.
Verificările de securitate națională sunt esențiale pentru protejarea informațiilor clasificate, prevenirea spionajului și asigurarea integrității instituțiilor statului.
Ele garantează că persoanele care ocupă funcții critice nu sunt vulnerabile la șantaj și că au loialitatea necesară pentru a nu periclita siguranța publică și apărarea țării.