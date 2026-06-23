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Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist

Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist
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Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist.

Viața bate filmul

Iată ce a pățit Mahmoud Chaher la dosarul de obținere a cetățeniei române.

„Ideea este că o cetățenie durează 6 luni până să o obții, dar ca un sirian, durează 6 ani, până să facă verificările despre tine.

E o hârtie pe care ți-o cere acolo, la dosarul de cetățenie, în care spune că trebuie să ai o dovadă de un cazier că tu nu ai făcut niciun atentat în nicio țară.

„Poți face o declarație pe propria răspundere…”

Adică tu trebuie să călătorești în 200 și ceva de țări, să ai un cazier de la fiecare țară, ca să poți să obții cetățenia română.

Dacă nu poți să obții chestia asta, poți să faci o declarație pe propria răspundere, ca să zici că eu nu am făcut niciun atac…”, a povestit Mahmoud Chaher, concurent într-o emisiune de stand-up comedy.

„Te rog mult, oprește-te aici. E material pentru viitorul număr”, a glumit comedianul Teo, aflat la jurizare.

Ce spune legea, de fapt. Cum obține un sirian cetățenia română

Un cetățean sirian poate obține cetățenia română la cerere prin naturalizare (conform art. 8 din Legea nr. 21/1991), dacă îndeplinește condițiile de rezidență, integrare și legalitate pe teritoriul României.

Condiții obligatorii de bază

Pentru a putea depune dosarul, cetățeanul sirian trebuie să împlinească una dintre următoarele cerințe de timp:8 ani de rezidență legală continuă în România.5 ani de căsătorie continuă și conviețuire cu un cetățean român.

Notă: Aceste termene se pot reduce la jumătate dacă solicitantul este o personalitate recunoscută internațional, a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro sau are statutul de refugiat.

Alte criterii de eligibilitate

Pe lângă durata șederii, solicitantul sirian trebuie să dovedească:

  • Loialitate: Nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranței naționale.
  • Vârsta: Minimum 18 ani împliniți.
  • Comportament: Comportament bun în societate (fără condamnări penale în țară sau în străinătate care îl fac nedemn).
  • Mijloace de existență: Asigurarea unor venituri legale în România pentru o viață decentă.
  • Integrare culturală: Cunoașterea limbii române (scris și vorbit), a Constituției României, a imnului național și a noțiunilor fundamentale de istorie și geografie românească.

Documente principale pentru dosar

Dosarul final se depune la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) și cuprinde:

  • Pașaportul (în original și copie legalizată).
  • Permisul de ședere pe termen lung sau temporar în România.
  • Certificate de stare civilă (naștere, căsătorie) traduse în limba română și legalizate.
  • Cazier judiciar din România și din Siria.
  • Dovada spațiului de locuit (contract de închiriere înregistrat sau act de proprietate).
  • Dovada mijloacelor financiare (adeverință de salariu, declarații fiscale).

Etapele procedurii

  • Programarea și depunerea: Dosarul se depune personal la birourile ANC din București sau de la structurile teritoriale.
  • Analiza Comisiei: Dosarul este verificat de o comisie de specialitate din cadrul ANC.
  • Interviul: Solicitantul susține un examen oral pentru a demonstra cunoașterea limbii române, a istoriei și a Constituției.
  • Emiterea ordinului: Președintele ANC emite ordinul de acordare a cetățeniei.
  • Depunerea jurământului: În termen de 6 luni de la comunicare, cetățeanul sirian depune jurământul de credință față de România.

Detalii importante și pași următori

Procedura implică documente oficiale emise de autoritățile siriene. Acestea trebuie verificate cu atenție înainte de traducere, deoarece legislația română impune condiții stricte de supralegalizare sau apostilare în funcție de tratatele în vigoare. Toate programările oficiale și formularele tipizate pot fi consultate în mod direct pe Website-ul ANC sau prin ghidul de servicii publice disponibil pe platforma oficială de guvernare E-Direct Guvernul României.

Importanța verificării de securitate națională

Verificările de securitate națională sunt esențiale pentru protejarea informațiilor clasificate, prevenirea spionajului și asigurarea integrității instituțiilor statului.

Ele garantează că persoanele care ocupă funcții critice nu sunt vulnerabile la șantaj și că au loialitatea necesară pentru a nu periclita siguranța publică și apărarea țării.

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