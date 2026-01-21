Prima pagină » Actualitate » Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE

Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE

Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, dupa legea intrată în vigoare în 2026. Ministerul Afacerilor Externe face precizări și informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene.

Astfel, în cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate.

Legea, care a fost adoptată în iunie 2025 și a fost intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană. Legea vizează, în principal, deși nu exclusiv, comunitățile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate, spune un comunicat al MAE.

