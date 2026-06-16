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Victor Ponta dezminte că va face parte din Guvernul Veștea: „Focile” sunt atât de spălate pe creier”

Victor Ponta dezminte că va face parte din Guvernul Veștea: „Focile” sunt atât de spălate pe creier”
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Victor Ponta dezminte că va face parte din Guvernul Veștea, printr-o postare pe Facebook. El spune că la postul Digi 24 se „bate” pe Ministerul Transporturilor cu Hubert Thuma. Victor Ponta ține să atragă atenția că aceasta poate fi doar un „pamflet”.

„Am o seară minunată, la masă cu Andrei și Irina, pe care îi prind împreună doar o dată la șase luni!
Și îmi trimit oamenii că la DIGI24 „mă bat pe Transporturi cu Hubert”!
Dragi jurnaliști de la DIGI24, trebuie să precizați că este un pamflet. „Focile” sunt atât de spălate pe creier, încât o să vă ia în serios!”.

De altfel, Victor Ponta, actual membru al UPR, a avut o discuție cu Adrian Veștea. El a declarat că cele 15 voturi ale UPR nu sunt suficiente pentru a înclina balanța la învestire și a criticat dur ideea refacerii fostei coaliții de guvernare.

„Noi suntem 12 deputați și 3 senatori, 15 oameni. Discuția a fost foarte bună, pe niște teme într-adevăr de guvernare, dar haideți să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR și nu este numărul de voturi necesar, cu cele 15 voturi ale noastre nu trece sau cade Guvernul”, a declarat Victor Ponta.

Menționăm că, Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.

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