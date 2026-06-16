Victor Ponta, după discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament: „Să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR, nu trece sau cade Guvernul”

Deputatul Victor Ponta, fost lider PSD și actual membru al UPR, a declarat, după întâlnirea dintre Adrian Veștea și Grupul Unit pentru România, că viitorul Executiv depinde în mare măsură de decizia UDMR. Ponta a spus că cele 15 voturi ale UPR nu sunt suficiente pentru a înclina balanța la învestire și a criticat dur ideea refacerii fostei coaliții de guvernare.

Victor Ponta consideră că premierul desemnat nu și-a rezolvat încă principala problemă în drumul spre Palatul Victoria, obținerea unei majorități parlamentare. După discuțiile purtate de Adrian Veștea cu Grupul Unit pentru România, fostul premier a spus că sprijinul formațiunii sale nu este suficient pentru a asigura trecerea Guvernului prin Parlament.

„Noi suntem 12 deputați și 3 senatori, 15 oameni. Discuția a fost foarte bună, pe niște teme într-adevăr de guvernare, dar haideți să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR și nu este numărul de voturi necesar, cu cele 15 voturi ale noastre nu trece sau cade Guvernul”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta: „Premierul desemnat trebuie să-și găsească majoritatea”

Fostul prim-ministru a arătat că problema principală rămâne identificarea unei majorități stabile în Parlament.

„Cred că premierul desemnat mai are încă o problemă: să-și găsească majoritatea”, a spus Ponta.

De asemenea, acesta a comentat și poziția UDMR, care a anunțat că nu va intra la guvernare și care a adoptat o recomandare privind nesusținerea viitorului Guvern.

„Înțeleg că a fost un vot să nu intre și să nu voteze Guvernul, o recomandare. Cele 31 de voturi nu pot fi luate din altă parte”, a afirmat fostul lider PSD.

„Să vii tot cu ideea fostei coaliții… mi se pare că este o bătaie de joc”

Victor Ponta a criticat scenariul unei reveniri la o formulă politică asemănătoare celei care a guvernat până acum. Acesta a subliniat că o astfel de idee ar fi „o bătaie de joc la adresa României”. Fostul premier a mers și mai departe și a transmis că susținătorii unei asemenea variante ignoră realitatea politică.